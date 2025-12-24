تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

بدعم من النمو الاقتصادي الأميركي ومخاطر الإمدادات... النفط يواصل الصعود

Lebanon 24
24-12-2025 | 00:18
سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة اليوم الأربعاء لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة الأميركية ومخاوف تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.06% إلى 62.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.05% إلى 58.41 دولار.

وزاد النفط بأكثر من 2% يوم الاثنين مع تسجيل خام برنت أكبر مكاسبه اليومية في شهرين، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 تشرين الثاني. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 0.5% أمس الثلاثاء، وفق ما نقلته "رويترز".
