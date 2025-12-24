بدعم من النمو الاقتصادي الأميركي ومخاطر الإمدادات... النفط يواصل الصعود

سجلت أسعار ارتفاعات طفيفة اليوم الأربعاء لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الأميركية ومخاوف تعطل الإمدادات من وروسيا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.06% إلى 62.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.05% إلى 58.41 دولار.



وزاد النفط بأكثر من 2% يوم الاثنين مع تسجيل أكبر مكاسبه اليومية في شهرين، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 تشرين الثاني. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 0.5% أمس الثلاثاء، وفق ما نقلته " ".

