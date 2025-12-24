عشية الاعياد.. الذهب والفضة يواصلان تسجيل مستويات قياسية مرتفعة

تجاوز مستوى 4500 دولار للأونصة اليوم الأربعاء للمرة الأولى ‍على الإطلاق مدفوعا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية العام ‍المقبل، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضا.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4503.59 للأونصة بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4509.65 دولار في وقت سابق. ⁠وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.7% إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولار للأونصة.



وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 71.80 دولار للأونصة. وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولار في وقت سابق.

