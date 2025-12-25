تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
"قناة سويس جديدة على قضبان"… مصر تقترب من افتتاح القطار فائق السرعة
Lebanon 24
25-12-2025
|
09:29
بدأ العدّ العكسي للافتتاح النهائي لمشروع
القطار
فائق السرعة في مصر، الذي يمتدّ على طول 660 كيلومتراً عبر الصحراء، رابطاً
البحر الأحمر
بالبحر المتوسط، في خطوة تُعدّ من أضخم المشاريع اللوجستية في البلاد.
المشروع، الذي سينقل الركاب والبضائع بسرعة تصل إلى 230 كيلومتراً في الساعة، وصفه وزير النقل كامل الوزير بـ"قناة سويس جديدة على قضبان"، نظراً لدوره المرتقب في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والتجارة.
ومن المتوقّع أن ينقل القطار نحو 15 مليون طن من البضائع سنوياً، أي ما يعادل قرابة 3% من حجم البضائع التي عبرت قناة السويس عام 2024، بحسب رئيس الهيئة القومية للأنفاق طارق جويلي.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة "سيسترا" في مصر فيصل شعبان، فإن المشروع سيساهم في تخفيف الضغط عن
القاهرة
الكبرى، ويدعم نشوء مراكز نمو جديدة مستندة إلى بنية تحتية حديثة.
وكان التشغيل التجريبي للخط الأول (العين السخنة –
العلمين
– مطروح) قد انطلق في تشرين الثاني الماضي، عبر قطار كهربائي بلغت سرعته 250 كيلومتراً في الساعة، ما شكّل باكورة مرحلة جديدة في قطاع النقل المصري.
ويُذكر أن مصر وقّعت عام 2021 عقداً بقيمة 3.75 مليارات
يورو
مع تحالف شركات دولية، في مقدّمها "سيمنز"
الألمانية
، لتنفيذ الخط الذي يربط
العين
السخنة شرقاً بمرسى مطروح غرباً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 تشرين، حيث الميناء الجاف الوحيد في البلاد.
