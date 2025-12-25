"قناة سويس جديدة على قضبان"… مصر تقترب من افتتاح القطار فائق السرعة

بدأ العدّ العكسي للافتتاح النهائي لمشروع فائق السرعة في مصر، الذي يمتدّ على طول 660 كيلومتراً عبر الصحراء، رابطاً بالبحر المتوسط، في خطوة تُعدّ من أضخم المشاريع اللوجستية في البلاد.



المشروع، الذي سينقل الركاب والبضائع بسرعة تصل إلى 230 كيلومتراً في الساعة، وصفه وزير النقل كامل الوزير بـ"قناة سويس جديدة على قضبان"، نظراً لدوره المرتقب في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والتجارة.

ومن المتوقّع أن ينقل القطار نحو 15 مليون طن من البضائع سنوياً، أي ما يعادل قرابة 3% من حجم البضائع التي عبرت قناة السويس عام 2024، بحسب رئيس الهيئة القومية للأنفاق طارق جويلي.



وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة "سيسترا" في مصر فيصل شعبان، فإن المشروع سيساهم في تخفيف الضغط عن الكبرى، ويدعم نشوء مراكز نمو جديدة مستندة إلى بنية تحتية حديثة.



وكان التشغيل التجريبي للخط الأول (العين السخنة – – مطروح) قد انطلق في تشرين الثاني الماضي، عبر قطار كهربائي بلغت سرعته 250 كيلومتراً في الساعة، ما شكّل باكورة مرحلة جديدة في قطاع النقل المصري.



ويُذكر أن مصر وقّعت عام 2021 عقداً بقيمة 3.75 مليارات مع تحالف شركات دولية، في مقدّمها "سيمنز" ، لتنفيذ الخط الذي يربط السخنة شرقاً بمرسى مطروح غرباً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 تشرين، حيث الميناء الجاف الوحيد في البلاد.