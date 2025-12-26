شركة ترفع أسعار الاقلام لأول مرة خلال 40 عاما

تسعى شركة "بايلوت"، أكبر مصنّع للأقلام في ، لتفادي ردود فعل سلبية بعدما رفعت قبل شهرين سعر قلم "فريكسيون" الأكثر مبيعًا بنسبة 10% للمرة الأولى منذ طرحه عام 2006.

التنفيذي فوجيساكي إن هذه أول مرة خلال 40 عامًا له في الشركة تُرفع فيها أسعار منتج من الأكثر مبيعًا، معتبرًا أن اليابان اعتادت بيئة انكماش جعلت رفع الأسعار "بالغ الصعوبة" وفرضت "تغيير طريقة التفكير".

ويأتي ذلك مع توقع بقاء التضخم الأساسي فوق 2% العام المقبل، وبعد تثبيت هذا الشهر الفائدة الرئيسية قرب 0.75%، وهو الأعلى منذ 1995. وأقرّ فوجيساكي بأن الخطوة محفوفة بالمخاطر إذا قدّم المنافسون "نفس الجودة مع الحفاظ على الأسعار"، لافتًا إلى أن "فريكسيون" يمثل أكثر من 40% من مبيعات أقلام الشركة في اليابان وكان سعره حتى أكتوبر الماضي 230 ين.