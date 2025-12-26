تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
تمويل إماراتي لنيجيريا.. 1.2 مليار دولار لطريق "لاغوس–كالابار"
Lebanon 24
26-12-2025
|
09:42
أعلنت الرئاسة
النيجيرية
الجمعة حصول البلاد على تمويل بنحو 1.2 مليار دولار من
الإمارات
للمساهمة في بناء جزء من طريق سريع جديد، إذ سيُستخدم القرض لإنشاء مقطع بطول 56 كيلومتراً من مشروع طريق "لاغوس–كالابار" الساحلي، الذي يُتوقع أن يمتد لاحقاً لمسافة 700 كيلومتر على الساحل
الأطلسي
ليربط مراكز اقتصادية كبرى ويُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في
نيجيريا
.
وقال الرئيس
بولا
تينوبو إن الصفقة تعني استمرار المشروع "دون عوائق" مع التوجه إلى خيارات تمويل مبتكرة. وتم الاكتتاب الكامل للقرض من
بنك أبوظبي الأول
، مع تغطية مخاطر من "
المؤسسة الإسلامية
لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، وكانت نيجيريا قد أمّنت في
تموز
تمويلاً بقيمة 747 مليون دولار لقطاع آخر من الطريق. (الشرق)
