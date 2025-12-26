تمويل إماراتي لنيجيريا.. 1.2 مليار دولار لطريق "لاغوس–كالابار"

أعلنت الرئاسة الجمعة حصول البلاد على تمويل بنحو 1.2 مليار دولار من للمساهمة في بناء جزء من طريق سريع جديد، إذ سيُستخدم القرض لإنشاء مقطع بطول 56 كيلومتراً من مشروع طريق "لاغوس–كالابار" الساحلي، الذي يُتوقع أن يمتد لاحقاً لمسافة 700 كيلومتر على الساحل ليربط مراكز اقتصادية كبرى ويُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في .

تينوبو إن الصفقة تعني استمرار المشروع "دون عوائق" مع التوجه إلى خيارات تمويل مبتكرة. وتم الاكتتاب الكامل للقرض من ، مع تغطية مخاطر من " لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، وكانت نيجيريا قد أمّنت في تمويلاً بقيمة 747 مليون دولار لقطاع آخر من الطريق. (الشرق)