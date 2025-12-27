تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
قانون التجارة الخارجية.. الصين تُشدّد على "السيادة" وتُحدث أدوات الدعم
Lebanon 24
27-12-2025
|
14:45
أقرّ
المجلس التشريعي
في
الصين
تعديلات على
قانون التجارة
الخارجية، تتضمن بنوداً تستهدف حماية "السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية"، وفق ما نقلت
وكالة الأنباء
الرسمية "شينخوا" يوم السبت.
وقالت الوكالة إن التعديلات تعزّز أيضاً حقوق
الملكية الفكرية
، وتؤسس نظاماً للمساعدة على تكيّف التجارة بهدف استقرار سلاسل الإمداد.
وأضافت "شينخوا" أن الصين تعمل على تحديث القانون لتعزيز قدرتها التنافسية ودفع تطوير تجارة خارجية "عالية الجودة"، في ظل تصاعد التوترات العالمية وتغيّر المعايير.
وبحسب الوكالة، سيدخل القانون المعدّل حيّز التنفيذ في 1 آذار 2026، وهو "ثاني تعديل رئيسي" منذ إقراره لأول مرة في 1994. (الشرق)
