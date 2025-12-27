قانون التجارة الخارجية.. الصين تُشدّد على "السيادة" وتُحدث أدوات الدعم

أقرّ في تعديلات على الخارجية، تتضمن بنوداً تستهدف حماية "السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية"، وفق ما نقلت الرسمية "شينخوا" يوم السبت.



وقالت الوكالة إن التعديلات تعزّز أيضاً حقوق ، وتؤسس نظاماً للمساعدة على تكيّف التجارة بهدف استقرار سلاسل الإمداد.



وأضافت "شينخوا" أن الصين تعمل على تحديث القانون لتعزيز قدرتها التنافسية ودفع تطوير تجارة خارجية "عالية الجودة"، في ظل تصاعد التوترات العالمية وتغيّر المعايير.



وبحسب الوكالة، سيدخل القانون المعدّل حيّز التنفيذ في 1 آذار 2026، وهو "ثاني تعديل رئيسي" منذ إقراره لأول مرة في 1994. (الشرق)

