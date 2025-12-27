تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

قانون التجارة الخارجية.. الصين تُشدّد على "السيادة" وتُحدث أدوات الدعم

Lebanon 24
27-12-2025 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1460705-639024688285945819.png
Doc-P-1460705-639024688285945819.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرّ المجلس التشريعي في الصين تعديلات على قانون التجارة الخارجية، تتضمن بنوداً تستهدف حماية "السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" يوم السبت.

وقالت الوكالة إن التعديلات تعزّز أيضاً حقوق الملكية الفكرية، وتؤسس نظاماً للمساعدة على تكيّف التجارة بهدف استقرار سلاسل الإمداد.

وأضافت "شينخوا" أن الصين تعمل على تحديث القانون لتعزيز قدرتها التنافسية ودفع تطوير تجارة خارجية "عالية الجودة"، في ظل تصاعد التوترات العالمية وتغيّر المعايير.

وبحسب الوكالة، سيدخل القانون المعدّل حيّز التنفيذ في 1 آذار 2026، وهو "ثاني تعديل رئيسي" منذ إقراره لأول مرة في 1994. (الشرق)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: إنعاش التجارة العالمية مجددا يتطلب تعاونا دوليا عميقا وأدوات سياسية جديدة وسلاسل توريد مستدامة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة من أدوات الحرب ضد الفلسطينيين
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: الصين وفنزويلا شريكان استراتيجيان والثقة المتبادلة والدعم المتبادل يشكلان تقليدا راسخا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس التشريعي

الملكية الفكرية

وكالة الأنباء

قانون التجارة

ما ن

ايير

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:11 | 2025-12-27
Lebanon24
16:05 | 2025-12-27
Lebanon24
15:30 | 2025-12-27
Lebanon24
14:24 | 2025-12-27
Lebanon24
11:29 | 2025-12-27
Lebanon24
10:06 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24