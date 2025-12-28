تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

5 دول عربية تمتلك ربع فوسفات العالم

Lebanon 24
28-12-2025 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1460786-639025051844235850.png
Doc-P-1460786-639025051844235850.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استحوذت خمس دول عربية على نحو ربع إنتاج الفوسفات العالمي خلال عام 2024، بإجمالي يقارب 60 مليون طن متري من أصل 240 مليون طن عالمياً، وفق بيانات "هيئة المسح الجيولوجي الأميركية".

وتصدرت المغرب قائمة المنتجين عربياً بإنتاج 30 مليون طن، تلتها الأردن بنحو 12 مليون طن، ثم السعودية بـ9.5 ملايين طن، ومصر بـ5 ملايين طن، وتونس بـ3.3 ملايين طن.

وعالمياً، تصدرت الصين الإنتاج بـ110 ملايين طن متري.
إجمالي إنتاج الفوسفات عالمياً يبلغ نحو 240 مليون طن في 2024 - الشرق
Advertisement
مواضيع ذات صلة
9 دول تمتلك السلاح الأخطر في العالم... من هي؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
5 دول أوروبية طلبت تسريع فرض العقوبات المتصلة بأحداث الفاشر (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى لامتلاك قنابل نووية ومستعدون لطمأنة العالم
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: مزايا سوريا تجعلها مطمعا لكثير من دول العالم
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24

السعودية

الأردن

السعود

المغرب

جمالي

سعودي

الصين

سعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:02 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-28
Lebanon24
06:46 | 2025-12-28
Lebanon24
06:00 | 2025-12-28
Lebanon24
04:51 | 2025-12-28
Lebanon24
02:02 | 2025-12-28
Lebanon24
00:46 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24