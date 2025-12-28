تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
إقتصاد
5 دول عربية تمتلك ربع فوسفات العالم
Lebanon 24
28-12-2025
|
00:51
استحوذت خمس دول عربية على نحو ربع إنتاج الفوسفات العالمي خلال عام 2024، بإجمالي يقارب 60 مليون طن متري من أصل 240 مليون طن عالمياً، وفق بيانات "هيئة المسح الجيولوجي الأميركية".
وتصدرت
المغرب
قائمة المنتجين عربياً بإنتاج 30 مليون طن، تلتها
الأردن
بنحو 12 مليون طن، ثم
السعودية
بـ9.5 ملايين طن، ومصر بـ5 ملايين طن، وتونس بـ3.3 ملايين طن.
وعالمياً، تصدرت
الصين
الإنتاج بـ110 ملايين طن متري.
