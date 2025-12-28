الصين تعاقب 30 فردًا وشركة دفاع أميركية على خلفية صفقات السلاح مع تايوان

أعلنت ، يوم الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد و20 شركة أميركية تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية، من بينها فرع شركة "بوينغ" في سانت لويس، وذلك ردًا على صفقات بيع أسلحة إلى تايوان.





وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تشمل تجميد أصول المشمولين بالعقوبات داخل ، وحظر تعامل الأفراد والمؤسسات معهم، إضافة إلى منع الأفراد المدرجين على اللائحة من دخول الأراضي الصينية.



وضمّت قائمة مؤسس شركة "أندوريل" للصناعات الدفاعية وتسعة من كبار مسؤوليها التنفيذيين، فضلًا عن شركات كبرى مثل "نورثروب غرومان سيستمز" و"إل 3 " للخدمات البحرية.





ويأتي هذا القرار عقب إعلان ، الأسبوع الماضي، عن إقرار أكبر صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهو ما أثار غضب التي اعتبرت الخطوة تجاوزًا للخطوط الحمراء في العلاقات الثنائية.