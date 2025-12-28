تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
إقتصاد
الصين تعاقب 30 فردًا وشركة دفاع أميركية على خلفية صفقات السلاح مع تايوان
Lebanon 24
28-12-2025
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية الصينية
، يوم الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد و20 شركة أميركية تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية، من بينها فرع شركة "بوينغ" في سانت لويس، وذلك ردًا على صفقات بيع أسلحة إلى تايوان.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تشمل تجميد أصول المشمولين بالعقوبات داخل
الصين
، وحظر تعامل الأفراد والمؤسسات
الصينية
معهم، إضافة إلى منع الأفراد المدرجين على اللائحة من دخول الأراضي الصينية.
وضمّت قائمة
العقوبات
مؤسس شركة "أندوريل" للصناعات الدفاعية وتسعة من كبار مسؤوليها التنفيذيين، فضلًا عن شركات كبرى مثل "نورثروب غرومان سيستمز" و"إل 3
هاريس
" للخدمات البحرية.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان
الولايات المتحدة
، الأسبوع الماضي، عن إقرار أكبر صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهو ما أثار غضب
بكين
التي اعتبرت الخطوة تجاوزًا للخطوط الحمراء في العلاقات الثنائية.
