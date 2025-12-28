للشراكة مع القطاع الخاص.. سوريا تطرح مصنع أسمنت

أعلنت لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء "عمران" في عن طرح مصنع للأسمنت للاستثمار بصيغتي "PPP" و"BOT".



ويعبر نظام الاستثمار "PPP" عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر توقيع اتفاقية طويلة الأجل، بينما تكون صيغة الاستثمار "BOT" نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص لفترة زمنية محددة.



وأوضحت الشركة في نشرتها الاستثمارية أن الحالة الفنية لموقع المصنع تتضمن مباني جاهزة، وثلاثة خطوط إنتاجية بحالة فنية مقبولة، وأن الغاية الاستثمارية هي صناعة الأسمنت وفق المواصفة القياسية ، مشيرة إلى أن طبيعة الاستثمار تشمل إعادة تأهيل المصنع وإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية لا تقل عن 3500 طن كلنكر يومياً، وفقاً لوكالة الأنباء السورية " ".

