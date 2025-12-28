في ألمانيا.. مطالب برفع سن التقاعد لما بعد 67 عاماً

في ظل الجدل الدائر حول مستقبل نظام التقاعد في ، دعا المجلس الاقتصادي القريب من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي ، إلى رفع سن التقاعد لما بعد 67 عاماً.



وقال فولفجانج شتايجر أمين عام المجلس، إنه من الضروري "رفع سن التقاعد بشكل مطرد حتى بعد سن 67 عاماً، وفي ضوء التغيرات الديموغرافية والضغط المتزايد على نظام المعاشات التقاعدية القائم على التمويل الجاري، فقد حان الوقت لتحديث هيكل مخصصات الشيخوخة وجعله قادراً على مواجهة ".



وفي الوقت الراهن، تناقش لجنة، بتكليف من الحكومة الاتحادية، إجراء إصلاح جديد لنظام التقاعد، وذلك بعد أن قامت الحكومة الائتلافية في ديسمبر الحالي بتثبيت مستوى تأمين المعاشات للسنوات المقبلة، وفقاً لوكالة "د ب أ".

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من جانب العديد من الاقتصاديين، إذ إن خط الحماية الذي تم إقراره لمستوى المعاشات مقارنة بالأجور يكلف الدولة مليارات اليوروهات، ومن المقرر تمويل ذلك من خلال استمرار تعديل المعاشات سنوياً بما يتماشى مع الزيادات المتوقعة في الأجور، رغم تزايد أعداد المتقاعدين من جيل "طفرة المواليد".



ومن بين المهام الواسعة التي كلفت بها الحكومة اللجنة أيضاً مراجعة سن التقاعد المعمول به حالياً والذي سيتم رفعه إلى 67 عاماً، ويطالب المجلس الاقتصادي طويلة بتأخير سن التقاعد وربطه بارتفاع متوسط العمر المتوقع، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يسهم في استقرار صندوق المعاشات في ظل الوضع الديموغرافي الراهن.



وفي هذا السياق، يشير المجلس الاقتصادي إلى دول أخرى تخطط لرفع سن التقاعد أو أقرت ذلك بالفعل، مثل والدنمارك وهولندا.