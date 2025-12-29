تراجع في أسعار الذهب والفضة عالميا

تراجعت أسعار الثمينة اليوم الاثنين، حيث انخفضت الفضة بعد أن تجاوزت ‍80 دولارا للأونصة في وقت سابق وشهد هبوطا من مستويات ‍قياسية مرتفعة، مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية.



انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4512.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.⁠71 دولار يوم الجمعة.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.4% إلى 4536.40 دولار للأونصة، وفق " ".

