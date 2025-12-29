تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
إقتصاد
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالميا
Lebanon 24
29-12-2025
|
01:07
photos
0
تراجعت أسعار
المعادن
الثمينة اليوم الاثنين، حيث انخفضت الفضة بعد أن تجاوزت 80 دولارا للأونصة في وقت سابق
من اليوم
وشهد
الذهب
هبوطا من مستويات قياسية مرتفعة، مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4512.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.4% إلى 4536.40 دولار للأونصة، وفق "
رويترز
".
