تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع انخفاض أسهم التكنولوجيا على غرار وول ستريت.. نيكاي الياباني يتراجع
Lebanon 24
29-12-2025
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض المؤشر نيكاي الياباني بشكل طفيف اليوم الاثنين بعد جلستين من المكاسب، مع هبوط أسهم التكنولوجيا متأثرة بالأداء الضعيف لبورصة
وول ستريت
الأسبوع الماضي وفي ظل تداول بعض الأسهم الكبرى دون توزيع أرباح.
وتراجع المؤشر نيكاي بنسبة 0.5% إلى 50517.41 نقطة بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% إلى 3424.42 نقطة.
وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة على انخفاض طفيف يوم الجمعة، لتنهي بذلك سلسلة من المكاسب استمرت خمس جلسات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي.. "نيكاي الياباني" يهبط 1%
Lebanon 24
مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي.. "نيكاي الياباني" يهبط 1%
29/12/2025 10:32:01
29/12/2025 10:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار نيكاي الياباني
Lebanon 24
تراجع في أسعار نيكاي الياباني
29/12/2025 10:32:01
29/12/2025 10:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا لمكاسب ناسداك.. "نيكاي" يغلق مرتفعاً
Lebanon 24
مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا لمكاسب ناسداك.. "نيكاي" يغلق مرتفعاً
29/12/2025 10:32:01
29/12/2025 10:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير صيني من السفر إلى اليابان.. "نيكي" يتراجع مع هبوط أسهم السياحة
Lebanon 24
بعد تحذير صيني من السفر إلى اليابان.. "نيكي" يتراجع مع هبوط أسهم السياحة
29/12/2025 10:32:01
29/12/2025 10:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بورصة وول ستريت
وول ستريت
اليابان
الرئيسي
غرين
ستين
قد يعجبك أيضاً
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالميا
Lebanon 24
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالميا
01:07 | 2025-12-29
29/12/2025 01:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
مع ترقب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع في أسعار النفط
00:05 | 2025-12-29
29/12/2025 12:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
16:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للسيطرة على استقدام العمالة الأجنبية.. العراق يعلن عن إجراءات جديدة
Lebanon 24
للسيطرة على استقدام العمالة الأجنبية.. العراق يعلن عن إجراءات جديدة
15:36 | 2025-12-28
28/12/2025 03:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة السودانية تسعى لضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة
Lebanon 24
الحكومة السودانية تسعى لضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة
15:21 | 2025-12-28
28/12/2025 03:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل الشهيد بيار الجميّل يعلن خطوبته.. تعرفوا الى العروس (صور)
Lebanon 24
نجل الشهيد بيار الجميّل يعلن خطوبته.. تعرفوا الى العروس (صور)
12:49 | 2025-12-28
28/12/2025 12:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جواسيس من الصف الأول… أسرار "إسرائيل الكبرى" سُرّبت من داخل مؤسساتها
Lebanon 24
جواسيس من الصف الأول… أسرار "إسرائيل الكبرى" سُرّبت من داخل مؤسساتها
07:00 | 2025-12-28
28/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:07 | 2025-12-29
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالميا
00:05 | 2025-12-29
مع ترقب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع في أسعار النفط
16:00 | 2025-12-28
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
15:36 | 2025-12-28
للسيطرة على استقدام العمالة الأجنبية.. العراق يعلن عن إجراءات جديدة
15:21 | 2025-12-28
الحكومة السودانية تسعى لضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة
13:19 | 2025-12-28
في ألمانيا.. مطالب برفع سن التقاعد لما بعد 67 عاماً
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 10:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 10:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 10:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24