إقتصاد

مع انخفاض أسهم التكنولوجيا على غرار وول ستريت.. نيكاي الياباني يتراجع

Lebanon 24
29-12-2025 | 01:37
انخفض المؤشر نيكاي الياباني بشكل طفيف اليوم الاثنين بعد جلستين من المكاسب، مع هبوط أسهم ‍التكنولوجيا متأثرة بالأداء الضعيف لبورصة وول ستريت الأسبوع الماضي وفي ظل تداول بعض الأسهم الكبرى دون توزيع ‍أرباح.

وتراجع المؤشر نيكاي بنسبة 0.5% إلى 50517.41 نقطة بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% إلى 3424.42 نقطة.

وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة على انخفاض طفيف يوم الجمعة، لتنهي بذلك سلسلة ⁠من المكاسب استمرت خمس جلسات.
