إقتصاد
فوربس: مليارديرات جدد يولدون من رحم شركات الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
29-12-2025
|
13:32
أحرز ثلاثة شبّان أميركيين في الثانية والعشرين من عمرهم إنجازًا لافتًا بدخولهم نادي أصغر المليارديرات في العالم، بعدما حوّلتهم شركتهم الناشئة في مجال
الذكاء الاصطناعي
إلى أسماء بارزة في تصنيف مجلة "فوربس" لأغنى العصاميين دون سن الأربعين.
وبحسب التصنيف، بلغت ثروة كل من أدارش هيريمات، وبريندان فودي، وسوريا ميدها نحو 2.2 مليار دولار، مستفيدين من القفزة النوعية التي حققتها شركتهم "ميركور"، والتي قدّر مستثمرون من القطاع الخاص قيمتها بنحو 10 مليارات دولار خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وضمّ تصنيف "فوربس" هذا العام 71 مليارديرًا عصاميًا دون الأربعين، بثروة إجمالية بلغت 218 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2021، مع هيمنة واضحة لرواد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب أسماء من قطاعات المال والاستثمار.
وتصدر القائمة إدوين
تشين
(38 عامًا)، مؤسس ومدير شركة "Surge AI" الأميركية، بثروة صافية تُقدّر بـ18 مليار دولار، ليكون أغنى ملياردير عصامي تحت سن الأربعين.
وحلّ ثانيًا رجل الأعمال الصيني وانغ نينغ، مؤسس ورئيس "بوب مارت إنترناشونال غروب"، بثروة ناهزت 15.7 مليار دولار، مدعومة بالطفرة الكبيرة في شعبية ألعاب "لابوبو" التي ضاعفت سعر سهم الشركة أكثر من مرتين خلال عام 2025.
