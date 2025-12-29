الدولار يكسر عتبة 138 ألف تومان… انهيار متسارع للعملة الإيرانية

واصلت العملة تدهورها أمام العملات الأجنبية، مع تخطّي سعر صرف الدولار في السوق الحرة بطهران عتبة 138 ألف تومان، في إشارة إضافية إلى تفاقم الضغوط النقدية والمالية في البلاد.



ووفق منصّات متخصّصة بمتابعة أسواق العملات والذهب، سُجّل الدولار عند نحو 138 ألفًا و600 تومان، فيما بلغ الجنيه الإسترليني قرابة 187 ألفًا و200 تومان، وتجاوز اليورو 162 ألف تومان. كما ارتفع الدرهم الإماراتي إلى 37 ألفًا و770 تومان، والدينار إلى نحو 95 ألفًا و700 تومان، في حين وصلت الليرة إلى 3 آلاف و230 تومان.



بالتوازي، شهد سوق الذهب ارتفاعًا لافتًا، متأثرًا بصعود الدولار محليًا وارتفاع الأسعار عالميًا، إذ زاد سعر غرام الذهب عيار 18 بأكثر من 4 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، متجاوزًا 15 مليون تومان.



ويأتي هذا الارتفاع المتسارع في ظل موجة غلاء متواصلة تشهدها أسواق العملات والذهب خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل مستويات قياسية متتالية. وفي العادة، تلجأ السلطات الإيرانية إلى مقاربة أمنية لضبط سوق الصرف، عبر تشديد الرقابة وفرض إجراءات إدارية، وسط تشكيك خبراء بفعاليتها على المدى المتوسط والبعيد.



في السياق، أقرّ الرئيس مسعود بزشكيان بحجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار من نحو 75 دولارًا للبرميل إلى قرابة 50 دولارًا أدّى إلى انخفاض حاد في الإيرادات، بالتوازي مع تأثيرات الحرب والضغوط الخارجية على الدخل العام ومستوى الخدمات والإنتاج، مؤكدًا أن الحكومة تتابع هذه التحديات وتسعى للحد من تداعياتها الاقتصادية.

