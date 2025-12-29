تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الدولار يكسر عتبة 138 ألف تومان… انهيار متسارع للعملة الإيرانية

Lebanon 24
29-12-2025 | 15:05
A-
A+
Doc-P-1461460-639026427579560646.webp
Doc-P-1461460-639026427579560646.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت العملة الإيرانية تدهورها أمام العملات الأجنبية، مع تخطّي سعر صرف الدولار في السوق الحرة بطهران عتبة 138 ألف تومان، في إشارة إضافية إلى تفاقم الضغوط النقدية والمالية في البلاد.

ووفق منصّات متخصّصة بمتابعة أسواق العملات والذهب، سُجّل الدولار عند نحو 138 ألفًا و600 تومان، فيما بلغ الجنيه الإسترليني قرابة 187 ألفًا و200 تومان، وتجاوز اليورو 162 ألف تومان. كما ارتفع الدرهم الإماراتي إلى 37 ألفًا و770 تومان، والدينار العراقي إلى نحو 95 ألفًا و700 تومان، في حين وصلت الليرة التركية إلى 3 آلاف و230 تومان.

بالتوازي، شهد سوق الذهب ارتفاعًا لافتًا، متأثرًا بصعود الدولار محليًا وارتفاع الأسعار عالميًا، إذ زاد سعر غرام الذهب عيار 18 بأكثر من 4 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، متجاوزًا 15 مليون تومان.

ويأتي هذا الارتفاع المتسارع في ظل موجة غلاء متواصلة تشهدها أسواق العملات والذهب خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل مستويات قياسية متتالية. وفي العادة، تلجأ السلطات الإيرانية إلى مقاربة أمنية لضبط سوق الصرف، عبر تشديد الرقابة وفرض إجراءات إدارية، وسط تشكيك خبراء بفعاليتها على المدى المتوسط والبعيد.

في السياق، أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط من نحو 75 دولارًا للبرميل إلى قرابة 50 دولارًا أدّى إلى انخفاض حاد في الإيرادات، بالتوازي مع تأثيرات الحرب والضغوط الخارجية على الدخل العام ومستوى الخدمات والإنتاج، مؤكدًا أن الحكومة تتابع هذه التحديات وتسعى للحد من تداعياتها الاقتصادية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لأول مرة في تاريخه.. الدولار يتخطّى 127 ألف تومان في السوق الموازية الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: إحباط محاولة تهريب 138 ألف حبّة مخدرة بقضيتين منفصلتين الأولى داخل المنطقة الحرّة السورية الأردنية والثانية في منطقة صحراوية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق تسلّح متسارع.. تل أبيب تحذر من إعادة انتشار إيراني إقليمي
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى تاريخي جديد
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيرانية

الإيراني

الإمارات

التركية

العراقي

العراق

التركي

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
15:30 | 2025-12-29
Lebanon24
14:07 | 2025-12-29
Lebanon24
13:32 | 2025-12-29
Lebanon24
13:04 | 2025-12-29
Lebanon24
12:12 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24