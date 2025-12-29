تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

واشنطن ترى فرصًا في موسكو… وخبراء: السياسة قد تبتلع الأرباح

Lebanon 24
29-12-2025 | 23:00
حذّر خبراء أميركيون مخضرمون من المبالغة في تصوير روسيا كـ«كنز استثماري»، معتبرين أنّ وفرة الموارد الطبيعية لا تُلغي المخاطر السياسية والقانونية العميقة التي تحيط بأي عودة لرأس المال الأميركي إلى موسكو.

وبحسب وول ستريت جورنال، ترى شخصيات مقرّبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينها مستشاراه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أنّ روسيا قد تشكّل فرصة لإعادة دمجها في الاقتصاد العالمي وجذب استثمارات أميركية. غير أنّ محللين يحذّرون من قراءة متفائلة تتجاهل الوقائع البنيوية.

محلل المخاطر الجيوسياسية تشارلز هيكر، الذي عمل أربعة عقود في الاتحاد السوفيتي وروسيا، شدّد على أنّ الاقتصاد الروسي يعاني ضعفًا طويل الأمد، وتراجعًا ديموغرافيًا، واعتمادًا شبه أحادي على الطاقة، معتبرًا أنّ "روسيا ليست إلدورادو"، وأن حجم المكاسب المحتملة أقل بكثير مما يُروَّج له. ويشير اقتصاديون إلى أنّ اقتصادًا بقيمة 2.5 تريليون دولار يفتقر إلى محركات نمو خارج النفط والغاز.

مستثمرون سابقون في روسيا يؤكدون بدورهم أنّ أي تسوية للحرب في أوكرانيا لن تُبدّد الشكوك المتبادلة مع الغرب، وأن المخاطر السياسية ستبقى عاملًا ضاغطًا على الشركات الأجنبية.
 
ويرى بعضهم أنّ الفرص المتاحة محصورة بقطاعات محددة مثل غاز القطب الشمالي أو المعادن النادرة، فيما تتطلب الاستثمارات الكبرى ضمانات مباشرة من الكرملين، وهي ضمانات غير مضمونة.

ويخلص مراقبون إلى أنّ الرهان على روسيا في المرحلة الحالية يشبه السير على حبل مشدود: طموح ربحي مرتفع مقابل مخاطر جسيمة قد تُحوّل أي فرصة إلى خسارة في أي لحظة.
