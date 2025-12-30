رغم مخاوف بشأن التوتر بين روسيا وأوكرانيا.. أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار قليلا في وقت مبكر الثلاثاء بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مدفوعة إلى حد ما بتراجع أسعار النفيسة حتى مع تصاعد التوتر بين وأوكرانيا الذي أثار ‍قلق الأسواق من تعطل الإمدادات.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط، التي ينتهي أجلها اليوم، 21 سنتا أو 0.3% إلى 61.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش. وتراجع عقد آذار الأكثر نشاطا 19 سنتا أو 0.3% إلى 61.30 ⁠دولار. ونزل خام غرب الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.3% إلى 57.88 دولار.



وارتفع الخامان بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن اتهمت باستهداف مقر إقامة الرئيس ، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات، وفق وكالة " ".

