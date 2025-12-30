قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي.. استقرار سعر الدولار

استقر الدولار الثلاثاء قبل صدور محضر اجتماع (البنك المركزي الأميركي) ‍لشهر كانون الأول، والذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك حول مسار السياسة النقدية ‍في العام المقبل.



وتشهد أسواق العملات هدوءا كبيرا بسبب ضعف السيولة خلال موسم العطلات فيما ينظر المتعاملون إلى بعد عام قاتم بالنسبة للدولار ساعد في دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى أداء منذ عام 2017.



وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.177225 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب سنوية ⁠13.7%، في حين سجل 1.3509 دولار ويتجه للصعود 8% في عام 2025، وفق وكالة " ".

