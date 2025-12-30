تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي.. استقرار سعر الدولار
Lebanon 24
30-12-2025
|
01:09
photos
0
استقر الدولار الثلاثاء قبل صدور محضر اجتماع
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي) لشهر كانون الأول، والذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك حول مسار السياسة النقدية في العام المقبل.
وتشهد أسواق العملات هدوءا كبيرا بسبب ضعف السيولة خلال موسم العطلات فيما ينظر المتعاملون إلى
المستقبل
بعد عام قاتم بالنسبة للدولار ساعد في دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى أداء منذ عام 2017.
وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.177225 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب سنوية 13.7%، في حين سجل
الجنيه الإسترليني
1.3509 دولار ويتجه للصعود 8% في عام 2025، وفق وكالة "
رويترز
".
