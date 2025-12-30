تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

روسيا تفتح باب الترشح لشركاتها للصيد في المياه المغربية

Lebanon 24
30-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1461823-639027156716813947.jpg
Doc-P-1461823-639027156716813947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الوكالة الروسية لمصايد الأسماك عن فتح باب تلقي طلبات الترشح من قبل شركات الصيد البحرية الروسية لتخصيص حصص الصيد في الجزء الأطلسي من المياه المغربية.

ويأتي ذلك تنفيذا للاتفاقية الجديدة للتعاون في مجال الصيد البحري التي وقعتها روسيا مع المغرب في أكتوبر الماضي، وتشمل الحصص المعنية أصنافا من الأسماك السطحية مثل السردين والماكريل والأنشوفة.

وقالت الوكالة في بيان إنها تقوم بعملية توزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية الممنوحة لروسيا في المناطق الخاضعة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالصيد، وذلك بهدف ممارسة الصيد الصناعي أو الصيد الساحلي، وذلك استنادا إلى لائحتها الداخلية وقواعد توزيع الحصص المعمول بها.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستستلم الطلبات في الفترة من 12 وحتى 30 من كانون الثاني المقبل.

وجاء الإعلان بعد توقيع اتفاقية تعاون جديد في مجال الثروة السمكية بين روسيا والمغرب في تشرين الاول الماضي. وتمتد هذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات، وتحدد الإطار القانوني الذي يسمح للأسطول الروسي بممارسة أنشطة الصيد في المياه المغربية، مع تحديد الكميات المسموح بصيدها ومناطق الصيد الدقيقة.

كما تتضمن الاتفاقية بنودا مهمة تهدف إلى حماية النظام البيئي البحري ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به، بالإضافة إلى بنود تعزز التعاون العلمي والتقني بين البلدين من خلال برامج بحوث بحرية مشتركة.
(روسيا اليوم)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النيابة العامة المغربية تفتح تحقيقًا للوقوف على ملابسات والأسباب الحقيقية للسيول التي وقعت في إقليم "آسفي" وأسفرت عن وفاة نحو 37 شخصًا حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 06:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 06:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وساطة تفتح باب المصالحة بين خصمين لدودين
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 06:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: الاعتراف بـ"صومالي لاند" يفتح باب الفوضى الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 06:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الأطلسي

المغربي

الثروة

المغرب

روسيا

الروس

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2025-12-30
Lebanon24
14:44 | 2025-12-30
Lebanon24
12:12 | 2025-12-30
Lebanon24
10:02 | 2025-12-30
Lebanon24
09:30 | 2025-12-30
Lebanon24
08:25 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24