روسيا تفتح باب الترشح لشركاتها للصيد في المياه المغربية

أعلنت الوكالة الروسية لمصايد الأسماك عن فتح باب تلقي طلبات الترشح من قبل شركات الصيد البحرية الروسية لتخصيص حصص الصيد في الجزء من المياه المغربية.



ويأتي ذلك تنفيذا للاتفاقية الجديدة للتعاون في مجال الصيد البحري التي وقعتها مع في أكتوبر الماضي، وتشمل الحصص المعنية أصنافا من الأسماك السطحية مثل السردين والماكريل والأنشوفة.



وقالت الوكالة في بيان إنها تقوم بعملية توزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية الممنوحة لروسيا في المناطق الخاضعة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالصيد، وذلك بهدف ممارسة الصيد الصناعي أو الصيد الساحلي، وذلك استنادا إلى لائحتها الداخلية وقواعد توزيع الحصص المعمول بها.



وأشارت الوكالة إلى أنها ستستلم الطلبات في الفترة من 12 وحتى 30 من كانون الثاني المقبل.



وجاء الإعلان بعد توقيع اتفاقية تعاون جديد في مجال السمكية بين روسيا والمغرب في تشرين الاول الماضي. وتمتد هذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات، وتحدد الإطار القانوني الذي يسمح للأسطول الروسي بممارسة أنشطة الصيد في المياه المغربية، مع تحديد الكميات المسموح بصيدها ومناطق الصيد الدقيقة.



كما تتضمن الاتفاقية بنودا مهمة تهدف إلى حماية النظام البيئي البحري ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به، بالإضافة إلى بنود تعزز التعاون العلمي والتقني بين البلدين من خلال برامج بحوث بحرية مشتركة.

(روسيا اليوم)