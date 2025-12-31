تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الصين تعزّز الاستثمار الحكومي لدعم الاقتصاد والبنية التحتية الحديثة
Lebanon 24
31-12-2025
|
10:19
photos
وافقت
اللجنة الوطنية
للتنمية والإصلاح في
الصين
، الأربعاء، على مشروعات كبرى وخطط استثمار لميزانية الحكومة المركزية لعام 2026 تقارب قيمتها 295 مليار يوان (42.21 مليار دولار)، وهي أحدث خطوة في محاولة تعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وقال لي
تشاو
المتحدث باسم اللجنة، هيئة التخطيط الرسمية للدولة، إن الحكومة خصصت نحو 220 مليار يوان لتمويل 281 مشروعا ضمن الخطط
الاستراتيجية الوطنية
والأمنية الكبرى، مثل مد خطوط أنابيب تحت الأرض.
وبالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة أكثر من 75 مليار يوان لتمويل 673 مشروعا تغطي مجالات مثل الحماية البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف لي في
بكين
أن هذه المشروعات "ستعزز من تحسين نظام البنية التحتية الحديثة في الصين وتوفر دعما قويا لبداية سلسة للخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)".
وخصص ثاني أكبر اقتصاد في العالم 800 مليار يوان في 2025 لبرامج تركز على المشروعات
الوطنية الكبرى
وبناء القدرات المتعلقة بالأمن، إذ تعمل الحكومة
الصينية على
تحقيق الاستقرار في النمو وتعزيز البنية التحتية والطاقة وأمن الموارد وسط مصاعب اقتصادية. (سكاي نيوز)
