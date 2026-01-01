تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

هل تصبح كوريا الجنوبية حديث العالم في 2026؟

Lebanon 24
01-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1462594-639029097442162004.webp
Doc-P-1462594-639029097442162004.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

شهدت كوريا الجنوبية في عام 2025 طفرة تاريخية في صادرات قطاع أشباه الموصلات، إذ ارتفعت شحنات القطاع بنسبة 22.2% على أساس سنوي لتسجل 173.4 مليار دولار، في رقم قياسي جديد، وفق تقرير نشرته CNN الاقتصادية. ويعزى هذا النمو إلى الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذاكرة والمعالجات المتقدمة، خصوصاً المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إضافة إلى السيارات الكهربائية وأنظمة الروبوتات.

ويمثل هذا الأداء تحوّلاً هيكلياً في الاقتصاد الكوري، إذ لم يعد الاعتماد منصباً على الصادرات الصناعية التقليدية مثل السفن والسيارات، بل أصبح قطاع أشباه الموصلات القوة المحركة للنمو والابتكار، مع تصدر شركات مثل Samsung Electronics وSK Hynix السباق الدولي على رقائق الذكاء الاصطناعي، متجاوزة منافسين من الولايات المتحدة وتايوان.

وسجل إجمالي صادرات كوريا الجنوبية رقماً غير مسبوق بلغ 709.7 مليار دولار، متجاوزاً حاجز 700 مليار دولار للمرة الأولى، مع نمو سنوي قدره 3.8%. وشهد ديسمبر وحده أداءً استثنائياً، إذ قفزت الصادرات الشهرية بنسبة 13.4% لتصل إلى 69.58 مليار دولار، فيما سجل قطاع أشباه الموصلات نمواً هائلاً بنسبة 43.2% بمبيعات بلغت 20.77 مليار دولار، مسجلاً أقوى أداء منذ منتصف 2024.

وشهدت الصادرات تغيرات جغرافية ملحوظة، مع زيادة شحنات كوريا الجنوبية إلى دول "آسيان" بنسبة 7.4% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%، مقابل تراجع الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة بنسبة 1.7% و3.8% على التوالي، في ظل توترات تجارية ورسوم جمركية جديدة. ويعكس هذا التوجه استراتيجية التنويع التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على أسواق محددة وبناء شبكة طلب أوسع وأكثر استقراراً.

وتشير المؤشرات إلى أن كوريا الجنوبية تمضي بخطى ثابتة لتصبح القوة المهيمنة في رقائق الذاكرة المتقدمة (HBM) واللاعب الرئيسي في تكنولوجيا الرقائق دون 3 نانومتر، مدعومة باستثمارات ضخمة وسياسات حكومية استراتيجية لإعادة رسم خريطة سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية.

ويخلص التقرير إلى أن أشباه الموصلات لم تعد مجرد سلعة تصديرية بالنسبة لكوريا الجنوبية، بل تحولت إلى "المشروع القومي" والقلب النابض للاقتصاد الرقمي العالمي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل ستصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر جزءًا من حياتنا في 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يصبح إيلون ماسك أول تريليونير في العالم؟
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوات ذكاء اصطناعي ناشئة قد تصبح أساسية في حياتنا عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: اتفاق مع الولايات المتحدة على بناء كوريا لغواصات تعمل بالطاقة النووية
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الأوروبي

الرئيسي

أوروبي

الموصل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:31 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:11 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:31 | 2026-01-02
Lebanon24
05:09 | 2026-01-02
Lebanon24
04:55 | 2026-01-02
Lebanon24
03:51 | 2026-01-02
Lebanon24
03:11 | 2026-01-02
Lebanon24
02:56 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24