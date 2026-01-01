هل تصبح كوريا الجنوبية حديث العالم في 2026؟

شهدت في عام 2025 طفرة تاريخية في صادرات قطاع أشباه الموصلات، إذ ارتفعت شحنات القطاع بنسبة 22.2% على أساس سنوي لتسجل 173.4 مليار دولار، في رقم قياسي جديد، وفق تقرير نشرته CNN الاقتصادية. ويعزى هذا النمو إلى الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذاكرة والمعالجات المتقدمة، خصوصاً المستخدمة في والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إضافة إلى السيارات الكهربائية وأنظمة الروبوتات.

ويمثل هذا الأداء تحوّلاً هيكلياً في الاقتصاد الكوري، إذ لم يعد الاعتماد منصباً على الصادرات الصناعية التقليدية مثل السفن والسيارات، بل أصبح قطاع أشباه الموصلات القوة المحركة للنمو والابتكار، مع تصدر شركات مثل Samsung Electronics وSK Hynix السباق الدولي على رقائق الذكاء الاصطناعي، متجاوزة منافسين من وتايوان.

وسجل إجمالي صادرات الجنوبية رقماً غير مسبوق بلغ 709.7 مليار دولار، متجاوزاً حاجز 700 مليار دولار للمرة الأولى، مع نمو سنوي قدره 3.8%. وشهد ديسمبر وحده أداءً استثنائياً، إذ قفزت الصادرات الشهرية بنسبة 13.4% لتصل إلى 69.58 مليار دولار، فيما سجل قطاع أشباه الموصلات نمواً هائلاً بنسبة 43.2% بمبيعات بلغت 20.77 مليار دولار، مسجلاً أقوى أداء منذ منتصف 2024.

وشهدت الصادرات تغيرات جغرافية ملحوظة، مع زيادة شحنات كوريا الجنوبية إلى دول "آسيان" بنسبة 7.4% وإلى بنسبة 3%، مقابل تراجع الصادرات إلى والولايات المتحدة بنسبة 1.7% و3.8% على التوالي، في ظل توترات تجارية ورسوم جمركية جديدة. ويعكس هذا التوجه استراتيجية التنويع التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على أسواق محددة وبناء شبكة طلب أوسع وأكثر استقراراً.

وتشير المؤشرات إلى أن كوريا الجنوبية تمضي بخطى ثابتة لتصبح القوة المهيمنة في رقائق الذاكرة المتقدمة (HBM) واللاعب في تكنولوجيا الرقائق دون 3 نانومتر، مدعومة باستثمارات ضخمة وسياسات حكومية استراتيجية لإعادة رسم خريطة سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية.

ويخلص التقرير إلى أن أشباه الموصلات لم تعد مجرد سلعة تصديرية بالنسبة لكوريا الجنوبية، بل تحولت إلى "المشروع القومي" والقلب النابض للاقتصاد الرقمي العالمي.