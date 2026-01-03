تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

اقتراض بـ217 مليار ريال.. السعودية ترفع سقف تمويل 2026

Lebanon 24
03-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1463503-639030820200252850.png
Doc-P-1463503-639030820200252850.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تخطط السعودية لاستدانة 217 مليار ريال خلال العام الحالي لتغطية العجز المتوقع في الميزانية والبالغ نحو 165 مليار ريال، إضافة إلى سداد 52 مليار ريال من أصل الدين المستحق خلال العام.

واعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026 بعد مصادقة مجلس إدارة المركز، وتتضمن أبرز تطورات الدين العام لعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل لعام 2026 ومبادئها التوجيهية.

وأظهرت الخطة تنامي الاحتياجات التمويلية مقارنة بخطة الاقتراض السنوية للعام الماضي، التي كانت قدّرت احتياجات 2025 بنحو 139 مليار ريال. كما كشفت أن إجمالي عمليات التمويل التي نفذتها السعودية خلال 2025 بلغ نحو 401 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 1.9 مرة من المخطط له والبالغ 139 مليار ريال. (الشرق)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميزانية السعودية 2026 تقدر العجز بنحو 165 مليار ريال
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تحصد 7.016 مليار ريال من إصدار صكوك محلية لشهر كانون الاول
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تخطط لاقتراض 310 مليارات يورو في 2026 رغم غياب ميزانية رسمية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الوطني لإدارة الدين

المركز الوطني

محمد الجدعان

إدارة المركز

وزير المالية

الدين محمد

دين محمد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
Lebanon24
06:35 | 2026-01-04
Lebanon24
04:41 | 2026-01-04
Lebanon24
02:39 | 2026-01-04
Lebanon24
00:32 | 2026-01-04
Lebanon24
23:47 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24