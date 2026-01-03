اقتراض بـ217 مليار ريال.. السعودية ترفع سقف تمويل 2026

تخطط لاستدانة 217 مليار خلال العام الحالي لتغطية العجز المتوقع في الميزانية والبالغ نحو 165 مليار ريال، إضافة إلى سداد 52 مليار ريال من أصل الدين المستحق خلال العام.



واعتمد ورئيس مجلس إدارة خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026 بعد مصادقة مجلس ، وتتضمن أبرز تطورات الدين العام لعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل لعام 2026 ومبادئها التوجيهية.



وأظهرت الخطة تنامي الاحتياجات التمويلية مقارنة بخطة الاقتراض السنوية للعام الماضي، التي كانت قدّرت احتياجات 2025 بنحو 139 مليار ريال. كما كشفت أن إجمالي عمليات التمويل التي نفذتها السعودية خلال 2025 بلغ نحو 401 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 1.9 مرة من المخطط له والبالغ 139 مليار ريال. (الشرق)

