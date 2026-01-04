روسيا وإيران تقتربان من توقيع عقد سكة حديد "رشت–أستارا"

أعلن الممثل التجاري الروسي لدى أليكسي يفيموف أن المفاوضات بين وطهران حول تنفيذ مشروع خط سكة الحديد "رشت–أستارا" شارفت على نهايتها، مرجّحًا توقيع العقد في وقت قريب.



وأوضح يفيموف، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، أن الفرق الروسية والإيرانية تضع اللمسات الأخيرة على الجوانب التقنية والمالية والقانونية للمشروع، مشيرًا إلى أن التوقيع بات ممكنًا خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك الشروع مباشرة في أعمال البناء ضمن إطار تمويلي وجدول زمني واضحين.



وكانت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية فرزانة صادق قد أعلنت في 27 أيلول 2025 تسليم نحو 34 كيلومترًا من الأراضي المخصّصة للمشروع، الذي يشكّل جزءًا من ممر «شمال–جنوب».



وبحسب صادق، جرى حتى الآن استملاك نحو نصف المساحة المطلوبة لبناء الخط الذي يبلغ طوله 162 كيلومترًا، مؤكدة أن إيران تسعى لاستكمال شراء كامل الأراضي قبل نهاية السنة الإيرانية في آذار 2026.

