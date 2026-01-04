تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
روسيا وإيران تقتربان من توقيع عقد سكة حديد "رشت–أستارا"
Lebanon 24
04-01-2026
|
04:41
أعلن
القائم بأعمال
الممثل التجاري الروسي لدى
إيران
أليكسي يفيموف أن المفاوضات بين
موسكو
وطهران حول تنفيذ مشروع خط سكة الحديد "رشت–أستارا" شارفت على نهايتها، مرجّحًا توقيع العقد في وقت قريب.
وأوضح يفيموف، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، أن الفرق الروسية والإيرانية تضع اللمسات الأخيرة على الجوانب التقنية والمالية والقانونية للمشروع، مشيرًا إلى أن التوقيع بات ممكنًا خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك الشروع مباشرة في أعمال البناء ضمن إطار تمويلي وجدول زمني واضحين.
وكانت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية
الإيرانية
فرزانة صادق قد أعلنت في 27 أيلول 2025 تسليم
روسيا
نحو 34 كيلومترًا من الأراضي المخصّصة للمشروع، الذي يشكّل جزءًا من ممر
النقل الدولي
«شمال–جنوب».
وبحسب صادق، جرى حتى الآن استملاك نحو نصف المساحة المطلوبة لبناء الخط الذي يبلغ طوله 162 كيلومترًا، مؤكدة أن إيران تسعى لاستكمال شراء كامل الأراضي قبل نهاية السنة الإيرانية في آذار 2026.
