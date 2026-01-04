تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شنغهاي تعلن عن خطة شاملة لتحسين بيئة الأعمال
Lebanon 24
04-01-2026
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مدينة شنغهاي
الصينية
عن خطة جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وذلك من خلال تبسيط
الخدمات الحكومية
، ودعم
الاستثمار الأجنبي
، وتشجيع التوسع العالمي للشركات.
ووفقاً لوكالة "
بلومبرغ
"، تسعى السلطات في شنغهاي، التي تُعد أحد أبرز المراكز المالية العالمية، إلى تعزيز الشفافية التنظيمية ورفع كفاءة إجراءات الموافقات، بما يدعم نمو الصناعات الناشئة، إلى جانب إعداد سياسات موجهة لتحسين بيئة الأعمال في القطاعات الرئيسية.
وتتضمن الخطة تشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية وغير العادلة، إضافة إلى تحسين آليات التنسيق التمويلي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لمعالجة تحديات التمويل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عباس يُعلن عن برنامج إصلاحي شامل
Lebanon 24
عباس يُعلن عن برنامج إصلاحي شامل
05/01/2026 00:47:55
05/01/2026 00:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس نيجيريا: حققنا تقدما في تعزيز بيئة الأعمال
Lebanon 24
نائب رئيس نيجيريا: حققنا تقدما في تعزيز بيئة الأعمال
05/01/2026 00:47:55
05/01/2026 00:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحسّن بيئة الأعمال يرفع تدفقات الاستثمار الخارجي إلى تونس بنسبة 28%
Lebanon 24
تحسّن بيئة الأعمال يرفع تدفقات الاستثمار الخارجي إلى تونس بنسبة 28%
05/01/2026 00:47:55
05/01/2026 00:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الصحة" تطلق خطة شاملة لتجهيز 33 مستشفى حكومي بمعدات حديثة
Lebanon 24
"الصحة" تطلق خطة شاملة لتجهيز 33 مستشفى حكومي بمعدات حديثة
05/01/2026 00:47:55
05/01/2026 00:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستثمار الأجنبي
الخدمات الحكومية
الصينية
بلومبرغ
حسين آل
تعلن عن
الرئيسي
جاذبية
تابع
قد يعجبك أيضاً
لتنظيم صادرات الذهب.. السودان يعلن عن إجراءات عاجلة
Lebanon 24
لتنظيم صادرات الذهب.. السودان يعلن عن إجراءات عاجلة
15:29 | 2026-01-04
04/01/2026 03:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يستفيد الاقتصاد السوري من استبدال الليرة؟
Lebanon 24
كيف يستفيد الاقتصاد السوري من استبدال الليرة؟
13:04 | 2026-01-04
04/01/2026 01:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة بين مصر وقطر
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة بين مصر وقطر
10:08 | 2026-01-04
04/01/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان تحذيري شديد من "الزراعة" حول مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة
Lebanon 24
بيان تحذيري شديد من "الزراعة" حول مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة
09:19 | 2026-01-04
04/01/2026 09:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأثّر رحلات مصريّة بإغلاق المجال اليونانيّ... بيانٌ شركة "مصر للطيران"
Lebanon 24
بعد تأثّر رحلات مصريّة بإغلاق المجال اليونانيّ... بيانٌ شركة "مصر للطيران"
09:02 | 2026-01-04
04/01/2026 09:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:29 | 2026-01-04
لتنظيم صادرات الذهب.. السودان يعلن عن إجراءات عاجلة
13:04 | 2026-01-04
كيف يستفيد الاقتصاد السوري من استبدال الليرة؟
10:08 | 2026-01-04
توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة بين مصر وقطر
09:19 | 2026-01-04
بيان تحذيري شديد من "الزراعة" حول مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة
09:02 | 2026-01-04
بعد تأثّر رحلات مصريّة بإغلاق المجال اليونانيّ... بيانٌ شركة "مصر للطيران"
07:45 | 2026-01-04
بعد هجوم بطائرات مسيّرة.. توقّف إمداد الكهرباء من محطة الأبيض في السودان
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 00:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 00:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 00:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24