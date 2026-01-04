شنغهاي تعلن عن خطة شاملة لتحسين بيئة الأعمال

أعلنت مدينة شنغهاي عن خطة جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وذلك من خلال تبسيط ، ودعم ، وتشجيع التوسع العالمي للشركات.



ووفقاً لوكالة " "، تسعى السلطات في شنغهاي، التي تُعد أحد أبرز المراكز المالية العالمية، إلى تعزيز الشفافية التنظيمية ورفع كفاءة إجراءات الموافقات، بما يدعم نمو الصناعات الناشئة، إلى جانب إعداد سياسات موجهة لتحسين بيئة الأعمال في القطاعات الرئيسية.



وتتضمن الخطة تشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية وغير العادلة، إضافة إلى تحسين آليات التنسيق التمويلي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لمعالجة تحديات التمويل.

