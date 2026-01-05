تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

رغم الأزمة السياسية في فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
05-01-2026 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1463910-639031960733428652.webp
Doc-P-1463910-639031960733428652.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الاثنين، مع قيام المستثمرين بتقييم ما إذا كانت الاضطرابات السياسية في فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، ستعطل الشحنات، بعد أن قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في سوق جيدة الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا إلى 60.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، مقلصة الخسائر السابقة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتًا إلى 57.43 دولار للبرميل.

وألقت الولايات المتحدة القبض على مادورو ونقلته من كراكاس في مطلع الأسبوع. وقال ترامب إن واشنطن ستسيطر على الدولة المنتجة للنفط، وإن الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي لا يزال ساريًا بالكامل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% في أعقاب الأزمة السياسية في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع بعد إعلان ترامب حصارًا على صادرات فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع طفيف لأسعار النفط مع تصاعد المخاطر في فنزويلا ونيجيريا
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

الفنزويلي

خام برنت

فنزويلا

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:57 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:52 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-01-05
Lebanon24
05:57 | 2026-01-05
Lebanon24
04:37 | 2026-01-05
Lebanon24
04:13 | 2026-01-05
Lebanon24
03:52 | 2026-01-05
Lebanon24
03:48 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24