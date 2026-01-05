رغم الأزمة السياسية في فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط

ارتفعت أسعار على نحو طفيف اليوم الاثنين، مع قيام المستثمرين بتقييم ما إذا كانت الاضطرابات السياسية في ، العضو في منظمة ، ستعطل الشحنات، بعد أن قام الرئيس الأميركي باحتجاز ، في سوق جيدة الإمدادات.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا إلى 60.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، مقلصة الخسائر السابقة، بينما زاد خام غرب الوسيط الأميركي 11 سنتًا إلى 57.43 دولار للبرميل.



وألقت القبض على ونقلته من كراكاس في مطلع الأسبوع. وقال إن ستسيطر على الدولة المنتجة للنفط، وإن الحظر الأميركي على النفط لا يزال ساريًا بالكامل.

