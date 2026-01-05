غموض يحيط بمستقبل استثمارات النفط الأجنبية في فنزويلا

أصبح مستقبل مليارات البراميل من ، المستحقة للشركات الأجنبية بموجب الاتفاقيات الحالية، موضع شك بعد اعتقال للرئيس مطلع الأسبوع الحالي.



وأشار محللو بنك الاستثمار الأميركي " "، بمن فيهم مارتين راتس، في مذكرة، إلى أن الشركات والروسية المملوكة للدولتين لديها بعض من أكبر المطالبات من نفط الدولة اللاتينية.



ومع ذلك، لا تزال هذه الأصول الكبيرة أقل بكثير من أكثر من 200 مليار برميل تمتلكها شركة "بتروليوس دي " الفنزويلية المملوكة للدولة، وفقاً لوكالة (د.ب.أ).

