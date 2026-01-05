تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر

Lebanon 24
05-01-2026 | 03:52
ارتفع سعر عملة بيتكوين بأكثر من 2% صباح اليوم الاثنين ليتجاوز حاجز الـ 93 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل كانون الاول الماضي.

تأتي ارتفاعات بيتكوين في وقت توقع محللون أن تؤدي حالة عدم اليقين في فنزويلا إلى زيادة الطلب على العملات المشفرة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية في البلاد.

وكانت صناديق تداول بيتكوين قد سجلت استثمارات إيجابية بأكثر من 471 مليون دولار يوم الجمعة الماضي وهي الأعلى منذ أكثر من شهر بعد عدة أسابيع من التخارجات.

من جهة أخرى , أكدت شركة "تشارلز شواب" للوساطة نيتها إطلاق تداولات آنية على العملات المشفرة خلال العام الحالي بعد ارتفاع الطلب من العملاء الأفراد والمؤسسات.
