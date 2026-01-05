حصار أميركي خانق ومصادرة شحنات.. النفط الفنزويلي في "مهب الريح"

نقلت وكالة " " عن مصادر أن شركة الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) ستطلب من بعض شركاتها في المشروعات المشتركة خفض إنتاج الخام عبر إغلاق حقول نفط أو مجموعات من الآبار، مع تزايد المخزونات البرية ونفاد المواد المخففة لدى الشركة وسط شلل في التصدير.

ولا تزال صادرات النفط من في منظمة في حالة جمود بعد إعلان فرض حصار على جميع الناقلات الخاضعة للعقوبات التي تدخل البلاد وتخرج منها، إلى جانب مصادرة شحنتي نفط.