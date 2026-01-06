تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
إقتصاد
بفضل ارتفاع أسهم القطاع المالي.. "داو جونز" يرتفع 600 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً
Lebanon 24
06-01-2026
|
01:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت
وول ستريت
مرتفعة في جلسة يوم الاثنين مع تسجيل المؤشر داو
جونز
الصناعي أعلى مستوياته على الإطلاق بفضل ارتفاع أسهم القطاع المالي، في حين قفزت أسهم قطاع الطاقة بعد العملية العسكرية الأميركية التي تمخضت عن إلقاء القبض على
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
.
ويراهن المستثمرون على أن تحرك
واشنطن
ضد القيادة الفنزويلية سيسمح للشركات الأميركية بالوصول إلى أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وتخطط
إدارة الرئيس دونالد ترامب
للاجتماع مع المديرين التنفيذيين لشركات
النفط
الأميركية هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز الإنتاج الفنزويلي، وفق "
رويترز
".
Advertisement
