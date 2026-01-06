بفضل ارتفاع أسهم القطاع المالي.. "داو جونز" يرتفع 600 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً

أغلقت مرتفعة في جلسة يوم ‍الاثنين مع تسجيل المؤشر داو الصناعي ‍أعلى مستوياته على الإطلاق بفضل ارتفاع أسهم القطاع المالي، في حين قفزت أسهم قطاع الطاقة بعد العملية العسكرية الأميركية التي تمخضت ⁠عن إلقاء القبض على .



ويراهن المستثمرون على أن تحرك ضد القيادة الفنزويلية سيسمح للشركات الأميركية بالوصول إلى أكبر احتياطي نفطي في العالم.



وتخطط للاجتماع مع المديرين ‍التنفيذيين لشركات الأميركية هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز الإنتاج الفنزويلي، وفق " ".

Advertisement