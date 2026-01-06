تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

إعادة هيكلة ديون فنزويلا تصبح احتمالاً واقعيًا بعد الإطاحة بمادورو

Lebanon 24
06-01-2026 | 13:15
Doc-P-1464730-639033272277847224.webp
Doc-P-1464730-639033272277847224.webp photos 0
بعد عقد من الجمود والتخلف عن السداد، أعادت الإطاحة بنظام نيكولاس مادورو على يد الولايات المتحدة الأمل للدائنين، وحوّلت إعادة هيكلة ديون فنزويلا من حلم بعيد إلى احتمال واقعي، وسط انتعاش قوي في أسعار السندات الفنزويلية.

وتواجه عملية إعادة الهيكلة تحديات كبيرة، مع تقديرات بأن ديون فنزويلا تتجاوز 150 مليار دولار، موزعة بين حملة السندات التجارية، والمطالبات التحكيمية للشركات الدولية، والديون الثنائية، أبرزها المستحقة للصين. كما تعيق العقوبات الأميركية المستمرة أي تقدم ملموس، خاصة مع استمرار فرضها على بعض الشخصيات الحكومية.

ويشير الخبراء إلى أن الطريق لا يزال طويلاً، مع غياب البيانات الرسمية الاقتصادية منذ سنوات، ووجود مخاطر سياسية كبيرة. ويُعتقد أن واشنطن قد تلعب دور الضامن المباشر لإعادة الهيكلة، بدلاً من الاعتماد على صندوق النقد الدولي، لتسهيل استثمارات شركات النفط الأميركية في البلاد.

وتبقى المخاطر السياسية والمناخ الاقتصادي المتقلب أبرز التحديات أمام أي مسار لإعادة هيكلة ديون فنزويلا، ما يجعل هذا النوع من الاستثمار محفوفًا بالمخاطر.

مواضيع ذات صلة
أردوغان لترامب: لا يجب جر فنزويلا إلى عدم الاستقرار بعد الإطاحة بمادورو
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لشبكة "إن بي سي": الإطاحة بمادورو جرت دون مساعدة الدائرة المقرّبة منه
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإطاحة بمادورو... فنزويلا تطلق حملة ملاحقات بحق داعمي الهجوم الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل ترحب بالإطاحة بمادورو لأنه ترأس "شبكة من المخدرات والإرهاب"
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

النقد الدولي

الفنزويلي

العقوبات

فنزويلية

الثنائي

قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة

أيضاً في إقتصاد
Lebanon24
16:30 | 2026-01-06
Lebanon24
16:06 | 2026-01-06
Lebanon24
16:00 | 2026-01-06
Lebanon24
15:30 | 2026-01-06
Lebanon24
14:26 | 2026-01-06
Lebanon24
13:05 | 2026-01-06
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24