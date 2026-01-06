تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

روسيا تجدد احتياطياتها من الذهب والفضة بمعدلات تتجاوز الإنتاج السنوي

Lebanon 24
06-01-2026 | 16:30
أفاد رئيس وكالة الموارد الطبيعية الروسية أوليغ كازانوف، بأن روسيا تعمل على تجديد احتياطياتها من المعادن الثمينة، خصوصًا الذهب والفضة، بمعدلات تفوق حجم الإنتاج السنوي.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، قال كازانوف: "بالنسبة للذهب والفضة، نحقق تجديدًا للاحتياطيات مقارنة بالإنتاج. على سبيل المثال، أضفنا 542 طنًا من الذهب، بينما بلغ الإنتاج في عام 2024 حوالي 477.6 طن".

وأضاف أن احتياطيات الفضة وصلت إلى 4.4 آلاف طن، مقابل إنتاج قدره 2.4 ألف طن، مؤكدًا أن روسيا تعمل على استعادة قاعدة المواد الخام بمعدلات متسارعة.

وأفادت اللجنة الحكومية لاحتياطيات المعادن بأن احتياطيات الذهب في روسيا بنهاية 2024 زادت بنحو 900 طن، بينما ارتفعت احتياطيات الفضة إلى 2.8 ألف طن.

وتشير هذه الأرقام إلى نمو ملحوظ في قاعدة الموارد المعدنية الثمينة في روسيا، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة وتحولات جيوسياسية مؤثرة على أسواق السلع الأساسية.

