أفاد رئيس وكالة الموارد الطبيعية الروسية كازانوف، بأن تعمل على تجديد احتياطياتها من الثمينة، خصوصًا والفضة، بمعدلات تفوق حجم الإنتاج السنوي.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، قال كازانوف: "بالنسبة للذهب والفضة، نحقق تجديدًا للاحتياطيات مقارنة بالإنتاج. على سبيل المثال، أضفنا 542 طنًا من الذهب، بينما بلغ الإنتاج في عام 2024 حوالي 477.6 طن".

وأضاف أن احتياطيات الفضة وصلت إلى 4.4 آلاف طن، مقابل إنتاج قدره 2.4 ألف طن، مؤكدًا أن روسيا تعمل قاعدة المواد الخام بمعدلات متسارعة.

وأفادت لاحتياطيات المعادن بأن احتياطيات الذهب في روسيا بنهاية 2024 زادت بنحو 900 طن، بينما ارتفعت احتياطيات الفضة إلى 2.8 ألف طن.

وتشير هذه الأرقام إلى نمو ملحوظ في قاعدة الموارد المعدنية الثمينة في روسيا، في وقت تشهد فيه تقلبات كبيرة وتحولات جيوسياسية مؤثرة على أسواق السلع الأساسية.