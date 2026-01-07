تراجع في أسعار الذهب والفضة عالمياً

انخفضت أسعار والفضة اليوم الأربعاء وسط موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، ‍في حين أثر ارتفاع الدولار سلباً على معنويات المستثمرين في سوق الثمينة.



وتراجع سعر الذهب ‍في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4466.19 دولار للأونصة عند الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار في 26 كانون الأول.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.4% إلى ⁠4477.30 دولار.

