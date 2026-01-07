تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالمياً
Lebanon 24
07-01-2026
|
00:57
انخفضت أسعار
الذهب
والفضة اليوم الأربعاء وسط موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، في حين أثر ارتفاع الدولار سلباً على معنويات المستثمرين في سوق
المعادن
الثمينة.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4466.19 دولار للأونصة عند الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار في 26 كانون الأول.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.4% إلى 4477.30 دولار.
