وسط تراجع المخزونات الأميركية وترقب التطورات بفنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط

سجلت أسعار ارتفاعاً طفيفاً اليوم الخميس بعد يومين من الانخفاض بعدما ‍قدم تراجعٌ أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بعض الدعم وشجع المستثمرين الذين لا يزالون ‍يراقبون التطورات الخاصة بفنزويلا على شراء العقود الآجلة.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.6% إلى 60.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش، بينما وصل خام غرب الوسيط الأميركي إلى 56.36 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا أو ⁠0.7%.



وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% لليوم الثاني أمس الأربعاء وسط توقعات المتعاملين بوفرة الإمدادات العالمية هذا العام. وتشير تقديرات محللي إلى أن الفائض سيصل إلى ثلاثة ملايين في النصف الأول من 2026.

