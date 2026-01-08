تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وسط تراجع المخزونات الأميركية وترقب التطورات بفنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
08-01-2026
سجلت أسعار
النفط
ارتفاعاً طفيفاً اليوم الخميس بعد يومين من الانخفاض بعدما قدم تراجعٌ أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بعض الدعم وشجع المستثمرين الذين لا يزالون يراقبون التطورات الخاصة بفنزويلا على شراء العقود الآجلة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.6% إلى 60.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش، بينما وصل خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي إلى 56.36 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا أو 0.7%.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% لليوم الثاني أمس الأربعاء وسط توقعات المتعاملين بوفرة الإمدادات العالمية هذا العام. وتشير تقديرات محللي
بنك مورغان ستانلي
إلى أن الفائض سيصل إلى ثلاثة ملايين
برميل يوميا
في النصف الأول من 2026.
