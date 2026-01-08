العقوبات تُبعد "لوك أويل" مؤقتًا… وغرب "القرنة-2" بإدارة عراقية

أقرّ ، الأربعاء، تكليف شركة نفط البصرة بإدارة العمليات في حقل غرب القرنة-2 جنوبي البلاد، بشكل موقت، بانتظار حسم مصير شركة لوك أويل أو بيع حصتها، في ظل الأميركية المفروضة عليها.



وقال مسؤول في وزارة لوكالة إن القرار يهدف إلى ضمان استمرار العمل في أحد أكبر حقول النفط في العالم وعدم تأثر الإنتاج. وكانت قد وجّهت مطلع كانون الأول دعوات لشركات نفط أميركية كبرى لتقديم عروض لإدارة الحقل، بعد دخول العقوبات على روسنفت ولوك أويل حيّز التنفيذ، في سياق تجفيف تمويل الحرب الروسية على التي اندلعت في شباط 2022.



وينتج الحقل نحو 480 ألف برميل يوميًا، أي قرابة 10% من إنتاج العراق و15% من صادراته النفطية. وذكرت الحكومة أن تمويل العمليات سيتم، مؤقتًا، عبر حساب حقل مجنون، من خلال بيع شحنات نفط بواسطة سومو، لتعويض تعثّر تصدير حصة لوك أويل.



وأشار خبراء إلى أن أبرز المتنافسين على إدارة الحقل هما شيفرون وإكسون موبيل، إذ وقّعت شيفرون اتفاق مبادئ مع العراق في آب، فيما وقّعت إكسون موبيل اتفاقًا مماثلًا في تشرين الأول لتطوير حقل مجنون.



ويملك العراق احتياطيًا يقارب 150 مليار برميل، ويعتمد على النفط في نحو 90% من عائداته، وهو ثاني أكبر منتجي أوبك، مع صادرات تقارب 3.5 ملايين برميل يوميًا.

