Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

العقوبات تُبعد "لوك أويل" مؤقتًا… وغرب "القرنة-2" بإدارة عراقية

Lebanon 24
08-01-2026 | 05:13
أقرّ العراق، الأربعاء، تكليف شركة نفط البصرة بإدارة العمليات في حقل غرب القرنة-2 جنوبي البلاد، بشكل موقت، بانتظار حسم مصير شركة لوك أويل أو بيع حصتها، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وقال مسؤول في وزارة النفط لوكالة وكالة فرانس برس إن القرار يهدف إلى ضمان استمرار العمل في أحد أكبر حقول النفط في العالم وعدم تأثر الإنتاج. وكانت بغداد قد وجّهت مطلع كانون الأول دعوات لشركات نفط أميركية كبرى لتقديم عروض لإدارة الحقل، بعد دخول العقوبات على روسنفت ولوك أويل حيّز التنفيذ، في سياق تجفيف تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت في شباط 2022.

وينتج الحقل نحو 480 ألف برميل يوميًا، أي قرابة 10% من إنتاج العراق و15% من صادراته النفطية. وذكرت الحكومة أن تمويل العمليات سيتم، مؤقتًا، عبر حساب حقل مجنون، من خلال بيع شحنات نفط بواسطة سومو، لتعويض تعثّر تصدير حصة لوك أويل.

وأشار خبراء إلى أن أبرز المتنافسين على إدارة الحقل هما شيفرون وإكسون موبيل، إذ وقّعت شيفرون اتفاق مبادئ مع العراق في آب، فيما وقّعت إكسون موبيل اتفاقًا مماثلًا في تشرين الأول لتطوير حقل مجنون.

ويملك العراق احتياطيًا يقارب 150 مليار برميل، ويعتمد على النفط في نحو 90% من عائداته، وهو ثاني أكبر منتجي أوبك، مع صادرات تقارب 3.5 ملايين برميل يوميًا.
الولايات المتحدة تعلق بعض العقوبات المفروضة على شركة النفط الروسية لوك أويل (العربية)
لوك أويل الروسية تبدأ محادثات لبيع أصولها الخارجية بسبب العقوبات
رويترز عن مسؤولين: العراق يغلق حقل غرب القرنة 2 النفطي بسبب تسرب
العراق يدعو شركات أميركية لتطوير حقل غرب القرنة 2 النفطي
وكالة فرانس برس

إدارة العمليات

إدارة العمل

العقوبات

أوكرانيا

بات على

عراقية

