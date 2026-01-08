تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
افتقر شروط سلامة الغذاء... اقفال محل أجبان وألبان في صور
Lebanon 24
08-01-2026
|
05:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام المراقب الصحي
محمد جابر
مع مراقبين في وزارة الإقتصاد وبلدية صور، بتوجيه من رئيس طبابة
قضاء صور
الدكتور
وسام غزال
، وبمؤازرة من شرطة البلدية، بإقفال محل لبيع الألبان والأجبان في مدينة صور، وذلك لإفتقار المحل لشروط سلامة الغذاء من حيث النظافة والتبريد وانتهاء صلاحية المنتوجات مما قد يسبب أضرارا" صحية بالغة.
محمد جابر
وسام غزال
قضاء صور
ألبان
بري
تابع
