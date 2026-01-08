افتقر شروط سلامة الغذاء... اقفال محل أجبان وألبان في صور

قام المراقب الصحي مع مراقبين في وزارة الإقتصاد وبلدية صور، بتوجيه من رئيس طبابة الدكتور ، وبمؤازرة من شرطة البلدية، بإقفال محل لبيع الألبان والأجبان في مدينة صور، وذلك لإفتقار المحل لشروط سلامة الغذاء من حيث النظافة والتبريد وانتهاء صلاحية المنتوجات مما قد يسبب أضرارا" صحية بالغة.

Advertisement