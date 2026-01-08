تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
جنوبًا... محاضر ضبط وتوقيف مؤسسة غذائية في جولات لمصلحة الاقتصاد
Lebanon 24
08-01-2026
|
05:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
استكمل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتهم على المؤسسات الغذائية لمراقبة سلامة الغذاء، وأسفرت عن تنظيم محضري ضبط، توجيه إنذار، توقيف مؤسسة عن العمل، إضافة إلى سحب عينات.
وشملت الجولات ما يلي:
• في صور، جرى ضبط داخل صالة عرض تابعة لمعمل
ألبان
وأجبان لعدم الالتزام بقواعد سلامة الغذاء، وتم توقيفه فورًا عن العمل إلى حين إجراء التحسينات اللازمة، وذلك بمواكبة مراقبين صحيين من
وزارة الصحة
وبلدية صور.
• في البابلية، نُظّم محضر ضبط بحق ملحمة تبيع لحومًا مبردة على أنها طازجة، مع تخزين بقايا لحوم بطريقة عشوائية.
• في
الغازية
، وُجّه إنذار لمحل بيع عصائر لعدم تنظيم مكان تخزين المواد الأولية، وتم سحب عيّنة قشطة محضّرة وعيّنة عصير طبيعي لاتخاذ المقتضى القانوني.
