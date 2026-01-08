تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

جنوبًا... محاضر ضبط وتوقيف مؤسسة غذائية في جولات لمصلحة الاقتصاد

Lebanon 24
08-01-2026 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1465484-639034714920273873.webp
Doc-P-1465484-639034714920273873.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استكمل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتهم على المؤسسات الغذائية لمراقبة سلامة الغذاء، وأسفرت عن تنظيم محضري ضبط، توجيه إنذار، توقيف مؤسسة عن العمل، إضافة إلى سحب عينات.

وشملت الجولات ما يلي:
• في صور، جرى ضبط داخل صالة عرض تابعة لمعمل ألبان وأجبان لعدم الالتزام بقواعد سلامة الغذاء، وتم توقيفه فورًا عن العمل إلى حين إجراء التحسينات اللازمة، وذلك بمواكبة مراقبين صحيين من وزارة الصحة وبلدية صور.
 
• في البابلية، نُظّم محضر ضبط بحق ملحمة تبيع لحومًا مبردة على أنها طازجة، مع تخزين بقايا لحوم بطريقة عشوائية.
 
• في الغازية، وُجّه إنذار لمحل بيع عصائر لعدم تنظيم مكان تخزين المواد الأولية، وتم سحب عيّنة قشطة محضّرة وعيّنة عصير طبيعي لاتخاذ المقتضى القانوني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محاضر ضبط بحقّ أصحاب مطاعم... ماذا اكتشفت فرق الإقتصاد خلال جولة لها؟ (صور)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة غذائية داخل ملحمة.. وتسطير محضر ضبط
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
جولات ميدانية لمراقبة الأسعار والمولدات والمواد الغذائية في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة

الغازية

البابلي

التزام

الغاز

ألبان

جولا

بابل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
11:40 | 2026-01-08
Lebanon24
10:47 | 2026-01-08
Lebanon24
10:45 | 2026-01-08
Lebanon24
09:15 | 2026-01-08
Lebanon24
08:18 | 2026-01-08
Lebanon24
08:14 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24