سوريا تبدأ استلام الغاز الطبيعي من الأردن لتعزيز إنتاج الكهرباء

أعلنت السورية بدء استلام الطبيعي من لتوليد الكهرباء، بموجب اتفاقية سنوية بقيمة 800 مليون دولار، بكمية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب يومياً.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستسهم في تحسن ملحوظ في التغذية الكهربائية وفق الخطط التشغيلية لمحطات التوليد، في إطار جهود الحكومة الجديدة لتأمين مصادر طاقة مستقرة وتحسين الخدمات للمواطنين، ضمن خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة المتضرر خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن بدأت في تموزالماضي باستلام الغاز من أذربيجان عبر لتوليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، فيما تحتاج البلاد إلى نحو خمس سنوات لتحقيق استقرار كامل في الكهربائي بسبب العجز الكبير، الذي يتجاوز 80% من الاحتياجات الحالية.

كما كثفت سوريا توقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول لإعادة إنعاش قطاع الكهرباء، آخرها اتفاق مع مصر لتوريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وأدى رفع إنتاج الكهرباء في تشرين الثاني الماضي إلى نحو 2400 ميغاواط إلى تحسن التغذية في عدة محافظات، بما في ذلك التي حصلت على الكهرباء على مدار 24 ساعة لأول مرة منذ 2011.