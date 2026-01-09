تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

في الصين.. التضخم السنوي للمستهلكين يرتفع لأعلى مستوى منذ ثلاث سنوات

Lebanon 24
09-01-2026 | 00:30
أظهرت بيانات صدرت الجمعة تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين خلال كانون الأول، ليصل إلى أعلى مستوى في 34 شهرًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، متوافقًا مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز"، ومتجاوزًا زيادة 0.7% سجلت في تشرين الثاني.

وأوضحت الخبيرة دونغ ليجوان من مكتب الإحصاء أن الارتفاع كان مدفوعًا بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، لا سيما أسعار الخضروات الطازجة ولحوم البقر التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 18.2% و6.9% على التوالي.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي في كانون الأول، دون تغيير عن شهر تشرين الثاني.

على صعيد عام 2025، ظلت أسعار المستهلكين مستقرة تقريبًا، أي أقل بكثير من هدف صانعي السياسات عند حوالي 2%، ما يشير إلى أن إجراءات التحفيز لم تحقق أثرًا ملموسًا في رفع المعنويات أو احتواء الضغوط المؤدية لانخفاض التضخم.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.2% في كانون الأول، مقارنة بتراجع 0.1% في الشهر السابق، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.1%.

في المقابل، واصل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضه، مسجلًا تراجعًا بنسبة 1.9% على أساس سنوي في كانون الأول، بعد انخفاض 2.2% في تشرين الثاني، في حين توقع الخبراء تراجع المؤشر بنسبة 2%. وعلى مدار عام 2025 بأكمله، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%. (سكاي نيوز) 

المكتب الوطني للإحصاء

المكتب الوطني

مكتب الإحصاء

سكاي نيوز

سكاي نيو

رويترز

المعن

الصين

