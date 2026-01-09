تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

الذهب يتراجع.. والأسواق تترقّب "الوظائف الأميركية"

Lebanon 24
09-01-2026 | 02:24
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بفعل تعديلات على مؤشر للسلع الأولية، وبانتظار بيانات الوظائف الأميركية، فيما زاد ارتفاع الدولار الضغوط على المعدن النفيس على المدى القريب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4458.10 دولاراً للأوقية، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً عند 4549.71 دولاراً في 26 كانون الأول. وفي المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.2% إلى 4467.60 دولاراً.

وبالتوازي، صعد الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، بينما يترقب المتعاملون صدور أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، إضافة إلى قرار من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس دونالد ترامب لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية.

وتبدأ هذا الأسبوع عملية إعادة التوازن السنوية لمؤشر بلومبرغ للسلع، وهو تعديل دوري لأوزان السلع للحفاظ على توافق المؤشر مع ظروف السوق، ما يُتوقع أن يواصل تشكيل ضغط على سوق المعادن الثمينة.

وبحسب أداة "فيد ووتش"، يتوقع المستثمرون خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، وسط ترقب لبيانات الوظائف غير الزراعية لتحديد مسار السياسة النقدية، علماً أن الذهب يميل عادة للارتفاع في بيئات الفائدة المنخفضة وأوقات الاضطرابات.

وعن بقية المعادن النفيسة، تراجعت الفضة 1.5% إلى 75.71 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 83.62 دولاراً في 29 كانون الأول، ونزل البلاتين 2.9% إلى 2202.50 دولاراً للأوقية بعد أن بلغ ذروته عند 2478.50 دولاراً يوم الاثنين الماضي، فيما انخفض البلاديوم 2.1% إلى 1749.25 دولاراً للأوقية. (العين)
