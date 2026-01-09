تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-8
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الذهب يتراجع.. والأسواق تترقّب "الوظائف الأميركية"
Lebanon 24
09-01-2026
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
الذهب
اليوم الجمعة بفعل تعديلات على مؤشر للسلع الأولية، وبانتظار بيانات الوظائف الأميركية، فيما زاد ارتفاع الدولار الضغوط على المعدن النفيس على المدى القريب.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4458.10 دولاراً للأوقية، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً عند 4549.71 دولاراً في 26 كانون الأول. وفي المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.2% إلى 4467.60 دولاراً.
وبالتوازي، صعد الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، بينما يترقب المتعاملون صدور أحدث تقرير للوظائف في
الولايات المتحدة
، إضافة إلى قرار من
المحكمة العليا
بشأن استخدام
الرئيس دونالد ترامب
لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية.
وتبدأ هذا الأسبوع عملية إعادة التوازن السنوية لمؤشر
بلومبرغ
للسلع، وهو تعديل
دوري
لأوزان السلع للحفاظ على توافق المؤشر مع ظروف السوق، ما يُتوقع أن يواصل تشكيل ضغط على سوق
المعادن
الثمينة.
وبحسب أداة "فيد ووتش"، يتوقع المستثمرون خفض
مجلس الاحتياطي الاتحادي
أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، وسط ترقب لبيانات الوظائف غير الزراعية لتحديد مسار السياسة النقدية، علماً أن الذهب يميل عادة للارتفاع في بيئات الفائدة المنخفضة وأوقات الاضطرابات.
وعن بقية المعادن النفيسة، تراجعت الفضة 1.5% إلى 75.71 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 83.62 دولاراً في 29 كانون الأول، ونزل البلاتين 2.9% إلى 2202.50 دولاراً للأوقية بعد أن بلغ ذروته عند 2478.50 دولاراً يوم الاثنين الماضي، فيما انخفض البلاديوم 2.1% إلى 1749.25 دولاراً للأوقية. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذهب يتراجع وسط تذبذبات حادة في الأسواق
Lebanon 24
الذهب يتراجع وسط تذبذبات حادة في الأسواق
09/01/2026 12:50:50
09/01/2026 12:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية
Lebanon 24
الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية
09/01/2026 12:50:50
09/01/2026 12:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية.. تراجع في اسعار الدولار
Lebanon 24
مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية.. تراجع في اسعار الدولار
09/01/2026 12:50:50
09/01/2026 12:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يستقر مع ترقب الأسواق للنفط الفنزويلي وبيانات أميركية قوي
Lebanon 24
النفط يستقر مع ترقب الأسواق للنفط الفنزويلي وبيانات أميركية قوي
09/01/2026 12:50:50
09/01/2026 12:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الاتحادي
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
المحكمة العليا
دونالد ترامب
بلومبرغ
المعادن
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاني من البقاع: الاستثمار في التقنيات الزراعية يعزّز الأمن الغذائي
Lebanon 24
هاني من البقاع: الاستثمار في التقنيات الزراعية يعزّز الأمن الغذائي
05:49 | 2026-01-09
09/01/2026 05:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية باعت مليار دولار في 8 أيام فقط
Lebanon 24
دولة عربية باعت مليار دولار في 8 أيام فقط
05:41 | 2026-01-09
09/01/2026 05:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لجمعية المصارف: ابدأوا بإنصاف الآباء والأمهات وإلا لن يكون لدينا من أجيال
Lebanon 24
الأمين العام لجمعية المصارف: ابدأوا بإنصاف الآباء والأمهات وإلا لن يكون لدينا من أجيال
04:34 | 2026-01-09
09/01/2026 04:34:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مياه بيروت: وضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط
Lebanon 24
مياه بيروت: وضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط
04:23 | 2026-01-09
09/01/2026 04:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يطالب بحظر فوري على شراء المستثمرين للمنازل
Lebanon 24
ترامب يطالب بحظر فوري على شراء المستثمرين للمنازل
03:08 | 2026-01-09
09/01/2026 03:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:49 | 2026-01-09
هاني من البقاع: الاستثمار في التقنيات الزراعية يعزّز الأمن الغذائي
05:41 | 2026-01-09
دولة عربية باعت مليار دولار في 8 أيام فقط
04:34 | 2026-01-09
الأمين العام لجمعية المصارف: ابدأوا بإنصاف الآباء والأمهات وإلا لن يكون لدينا من أجيال
04:23 | 2026-01-09
مياه بيروت: وضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط
03:08 | 2026-01-09
ترامب يطالب بحظر فوري على شراء المستثمرين للمنازل
02:30 | 2026-01-09
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 12:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 12:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 12:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24