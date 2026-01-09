تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
Advertisement

إقتصاد

"وظائف متباينة".. وول ستريت ترتفع بحذر وتؤجل رهانات خفض الفائدة

Lebanon 24
09-01-2026 | 11:18
Doc-P-1466174-639035795609716526.png
Doc-P-1466174-639035795609716526.png photos 0
سجلت الأسهم الأميركية مكاسب طفيفة الجمعة بعد تقرير متباين عن سوق العمل، عزز توقعات تأجيل خفض جديد للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من دون أن يغلق الباب أمامه. ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2% في بداية التداولات مقترباً من قمته التاريخية المسجلة مطلع الأسبوع، وصعد "داو جونز" 147 نقطة (0.3%) بحلول 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما بقي "ناسداك" شبه مستقر.

التقرير أظهر توظيفاً أقل من المتوقع في كانون الأول مقابل تحسن معدل البطالة بما يفوق التقديرات، ما دعم فكرة سوق عمل عند "انخفاض التوظيف وانخفاض التسريح". هذا التحسن كان كافياً لخفض توقعات خفض الفائدة في الاجتماع المقبل إلى 5% من 11% في اليوم السابق، وفق بيانات "CME".

في سوق السندات، تباينت العوائد؛ استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.19%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.50% من 3.49%. ورغم ذلك، ما زالت الأسواق ترجّح خفضين للفائدة على الأقل خلال العام المقبل، مع بقاء المخاوف من أن خفض الفائدة قد يدعم النمو لكنه قد يعيد تغذية التضخم.

في وول ستريت، قفز سهم "فيسـترا" للطاقة 14.6% بعد اتفاقية لمدة 20 عاماً لتزويد "ميتا" بالكهرباء من ثلاث محطات نووية، وارتفع سهم "أوكلو" 12% عقب اتفاقية مماثلة لتأمين الوقود النووي ودعم مشروع في أوهايو. في المقابل، تراجع سهم "جنرال موتورز" 1.6% بعد تسجيل خسائر بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الأخير من 2025 مرتبطة بتراجع إنتاج السيارات الكهربائية وعوامل أخرى أثّرت على الطلب، وهبط سهم "WD-40" 13.7% عقب نتائج جاءت دون توقعات المحللين.

عالمياً، ارتفعت مؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ صعد "كاك 40" الفرنسي 1%، وارتفع "نيكاي 225" الياباني 1.6%. وفي طوكيو، قفز سهم "فاست ريتيلينغ" 10.6% بعد نمو الأرباح التشغيلية الفصلية بنحو 34% ورفع التوقعات السنوية. (العين)
