تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الذهب يلمع في الأسبوع الأول من 2026.. فما هي الاسباب؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1466249-639035935869492962.png
Doc-P-1466249-639035935869492962.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قفزت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهةً لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 4%، مع إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم للفائدة الأميركية بعد بيانات توظيف جاءت أضعف من المنتظر، وسط ضبابية اقتصادية وتوترات جيوسياسية تعزز جاذبية الملاذات الآمنة.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنحو 0.7% إلى 4,509 دولارات للأونصة، مقترباً مجدداً من قمته القياسية البالغة 4,549.71 دولاراً والمسجلة في 26 كانون الأول. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة لتسليم شباط بنسبة 1.3% إلى 4,520 دولاراً.

على خطّ البيانات، أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 50 ألف وظيفة خلال كانون الأول، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.4% من 4.6% في تشرين الثاني، مقابل توقعات كانت تشير إلى 66 ألف وظيفة وبطالة عند 4.5%. كما جاءت المراجعات أقل قوة، مع تعديل أرقام تشرين الثاني إلى 56 ألفاً بدل 64 ألفاً، وتحويل تشرين الأول إلى خسارة 173 ألف وظيفة مقارنة بانخفاض سابق قدره 105 آلاف.

هذا المزيج يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع للإبقاء على كلفة الاقتراض قصيرة الأجل عند مستوياتها، بانتظار إشارات أوضح من التضخم، بينما خفّض المتعاملون رهاناتهم على خفض قريب للفائدة، لتتراجع احتمالات خفضها بحلول نيسان إلى 45%، مع ترجيح انتقال السيناريو الأكثر حضوراً إلى حزيران.

في هذا السياق، اعتبر بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية في "تي دي سيكيوريتيز"، أن بيانات التوظيف تعكس بيئة ضعيفة لخلق الوظائف، مضيفاً أن "احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط ذات الطابع التضخمي، إلى جانب حالة عدم اليقين وسياسة نقدية أكثر تيسيراً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، تشكل بيئة مثالية لدعم المعادن النفيسة".

وتزامناً، بقيت التوترات الجيوسياسية في الواجهة، مع اضطرابات إيران، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتطورات فنزويلا، إضافة إلى تجدد الإشارات الأميركية بشأن غرينلاند، ما حافظ على الطلب الدفاعي على الذهب. وفي توقعات أبعد، رجّحت "ميتالز فوكس" تسجيل قمم قياسية جديدة قد تتجاوز 5,000 دولار في عام 2026، مدفوعة باتجاهات الابتعاد عن الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وفي موازاة ذلك، يترقب المستثمرون أيضاً مساراً قانونياً حساساً في الولايات المتحدة، مع متابعة احتمال صدور حكم من المحكمة العليا بشأن صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية من دون موافقة الكونغرس. (انفستنغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذهب يتجه نحو مزيد من الصعود في 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيكون طقس الأسبوع الأوّل من كانون؟
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
8 دول أعضاء في "أوبك+" يؤكدون تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الأرجنتين تواجه خطر الاستبعاد من كأس العالم 2026.. فما السبب؟!
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 00:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأوكرانية

دونالد

العليا

ترامب

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-01-09
Lebanon24
16:31 | 2026-01-09
Lebanon24
16:05 | 2026-01-09
Lebanon24
16:00 | 2026-01-09
Lebanon24
15:40 | 2026-01-09
Lebanon24
15:20 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24