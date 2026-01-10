صادرات الخشب الروسي إلى أميركا تسجّل أعلى مستوى منذ 2023

أظهرت بيانات وزارة الإحصاء الأميركية أنّ رفعت صادراتها من الخشب الرقائقي إلى خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2025 إلى أعلى مستوى منذ عام 2023.



وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 61.1 مليون دولار، بزيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويُعد هذا المستوى قريبًا من الذروة المسجلة عام 2023، حين استوردت الشركات الأميركية خشبًا رقائقيًا روسيًا بقيمة 64.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها.



ولم يقتصر الإقبال الأميركي على الخشب الرقائقي فقط، إذ سجّلت منتجات خشبية روسية أخرى، مثل النوافذ والإطارات والأبواب، طلبًا متزايدًا، حيث بلغت قيمة مشترياتها نحو 1.28 مليون دولار بين كانون الثاني وتشرين الأول 2025، مقابل 1.278 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.



وبفعل هذه الأرقام، احتلّت روسيا المرتبة الخامسة والعشرين ضمن قائمة أكبر موردي الأخشاب والمنتجات الخشبية والفحم الخشبي إلى الولايات المتحدة.



في المقابل، تصدّرت قائمة المورّدين بقيمة بلغت 8.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، تلتها والبرازيل بنحو 1.2 مليار دولار لكل منهما، ثم بـ 1.1 مليار دولار، وتشيلي بـ 881.7 مليون دولار، وإندونيسيا بـ 764.8 مليون دولار.



(نوفوستي)

