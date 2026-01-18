احتجاجاً على مواقف ترامب.. الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق المصادقة على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

يستعد لتعليق المصادقة على اتفاق التجارة مع ، احتجاجاً على تعهد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على الدول التي دعمت غرينلاند في مواجهة التهديدات الأميركية.



وقال الشعب ، مانفريد فيبر، إن الاتفاق مع لم يعد ممكناً، وتعهُّد الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على المنتجات الأميركية يجب أن يُجمَّد.



أضاف أن حزب الشعب الأوروبي يؤيد اتفاق التجارة بين الاتحاد والولايات المتحدة لكن في ظل تهديدات ترمب المتعلقة بغرينلاند فإن الموافقة عليه غير ممكنة حالياً.

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه التجاري، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد عن فرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية بسبب غرينلاند.



وتتيح آلية مكافحة الإكراه التجاري اتخاذ إجراءات عديدة، من بينها تجميد الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الأوروبية أو منع استثمارات معينة.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي، قوله إن ماكرون - الذي وصف أمس السبت تهديد ترامب بفرض الرسوم الجمركية بأنه "غير مقبول" - على اتصال بنظرائه ، وسيقدم الطلب نيابة عن .



لجأ الرئيس دونالد ترامب إلى أسلوبه المفضل في الضغط لضم غرينلاند، عبر التهديد بفرض رسوم جمركية. وقال ترامب أمس السبت إنه سيفرض في الأول من فبراير رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على الدنمارك، التي تسيطر على غرينلاند، بالإضافة إلى السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، ما لم توافق هذه اتفاق لتسليم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.



وأضاف ترامب أنه سيرفع هذه الرسوم إلى 25% في حزيران إذا لم تمتثل هذه الدول. وتدفع جميع هذه الدول بالفعل نوعاً من الرسوم الجمركية منذ دخول رسوم يوم التحرير التي فرضها ترامب حيز التنفيذ في آب 2025.