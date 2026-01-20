خسائر قوية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بسبب تهديدات ترامب الجمركية

فتحت مؤشرات الرئيسية على انخفاض حاد اليوم الثلاثاء، في ظل شعور المستثمرين بالقلق من تجدد تهديدات بفرض رسوم جمركية على ؛ بسبب مسألة السيطرة على غرينلاند.



وهبط المؤشر الصناعي 653.07 نقطة أو 1.32 % إلى 48706.26 نقطة، وفق ما نقلت وكالة " ".

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 94.67 نقطة أو 1.39 بالمئة إلى 6843.59 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 385.24 نقطة أو 1.64 بالمئة إلى 23130.15 نقطة.