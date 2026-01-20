تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
3
o
زحلة
1
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
رسوم ترامب الجمركية.. سلاح تفاوضي يتحول إلى "ضريبة" على الأمريكيين
Lebanon 24
20-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة صادرة عن معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، ونشرتها وكالة "بلومبيرغ"، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة
الرئيس دونالد ترامب
تحولت إلى "ضريبة استهلاك" يتحملها المواطن والشركات
الأمريكية
، بدلاً من أن تكون أداة ضغط مالي على الشركاء التجاريين الأجانب.
انتقال العبء إلى الداخل
فندت الدراسة الخطاب السياسي القائل بأن المصدرين الأجانب هم من يتحملون تكلفة الرسوم، حيث أظهرت البيانات الرقمية أن المستوردين الأمريكيين وعملاءهم المحليين يدفعون "تقريباً بالكامل" قيمة هذه التعريفات. ووفقاً للنتائج، فإن الشركات الأجنبية لم تتحمل سوى 4% فقط من العبء المالي، بينما نُقلت الـ 96% المتبقية مباشرة إلى المشتري داخل
الولايات المتحدة
.
ضريبة استهلاك بـ 200 مليار دولار
وصف الباحثون هذه الرسوم بأنها تعمل "كضريبة استهلاك غير معلنة"، مشيرين إلى أن الزيادة في إيرادات الجمارك الأمريكية، والتي بلغت نحو 200 مليار دولار، جرى اقتطاعها فعلياً من ميزانيات الأسر والشركات الأمريكية.
وأكد التقرير أن المصدرين الأجانب لم يخفضوا أسعارهم استجابة لهذه الزيادات، بل حافظوا على هوامش ربحهم، مما وضع تجار التجزئة في أمريكا أمام خيارين: إما رفع الأسعار على المستهلك أو تقليص أرباحهم الخاصة.
نماذج دولية: تراجع الكميات وثبات الأسعار
سلطت الدراسة الضوء على حالات محددة مثل
البرازيل
والهند، حيث واجهت صادراتهما رسوماً وصلت إلى 50%. وأثبتت النتائج أن المصدّرين في هذين البلدين لم يقدموا تنازلات سعرية ملحوظة بالدولار، بل عمدوا إلى إعادة توجيه بضائعهم نحو أسواق بديلة. وخلص الباحثون إلى أن التكيف مع الرسوم يحدث عبر "تراجع أحجام التجارة" لا عبر خفض الأسعار، مما يفرغ السياسة الحمائية من هدفها المعلن بتحميل الخارج كلفة النزاع التجاري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تحذّر من "عواقب مدمّرة" للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
الصين تحذّر من "عواقب مدمّرة" للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
21/01/2026 09:57:04
21/01/2026 09:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"فاينانشيال تايمز": الرسوم الجمركية الأميركية تعزز نمو صادرات الصين إلى جنوب شرقي آسيا
Lebanon 24
"فاينانشيال تايمز": الرسوم الجمركية الأميركية تعزز نمو صادرات الصين إلى جنوب شرقي آسيا
21/01/2026 09:57:04
21/01/2026 09:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: المحكمة العليا الأميركية لن تصدر قرارها بشأن رسوم ترامب الجمركية اليوم
Lebanon 24
رويترز: المحكمة العليا الأميركية لن تصدر قرارها بشأن رسوم ترامب الجمركية اليوم
21/01/2026 09:57:04
21/01/2026 09:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: من بين أسباب النجاح الكبير الذي حققناه هو الرسوم الجمركية
Lebanon 24
ترامب: من بين أسباب النجاح الكبير الذي حققناه هو الرسوم الجمركية
21/01/2026 09:57:04
21/01/2026 09:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
دارة الرئيس
الأمريكية
البرازيل
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
02:30 | 2026-01-21
21/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
Lebanon 24
للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
23:51 | 2026-01-20
20/01/2026 11:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظل توقعات بزيادة مخزونات الخام الأميركية... انخفاض أسعار النفط
Lebanon 24
في ظل توقعات بزيادة مخزونات الخام الأميركية... انخفاض أسعار النفط
23:47 | 2026-01-20
20/01/2026 11:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
التضخم السنوي في السعودية يرتفع بنسبة 2% خلال عام 2025
Lebanon 24
التضخم السنوي في السعودية يرتفع بنسبة 2% خلال عام 2025
16:10 | 2026-01-20
20/01/2026 04:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب غزة.. الأسواق الأوروبية تشطب المنتجات الإسرائيلية من قوائمها
Lebanon 24
بسبب غزة.. الأسواق الأوروبية تشطب المنتجات الإسرائيلية من قوائمها
15:35 | 2026-01-20
20/01/2026 03:35:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
Lebanon 24
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
07:53 | 2026-01-20
20/01/2026 07:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
09:12 | 2026-01-20
20/01/2026 09:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
06:36 | 2026-01-20
20/01/2026 06:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
09:50 | 2026-01-20
20/01/2026 09:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
09:25 | 2026-01-20
20/01/2026 09:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:30 | 2026-01-21
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
23:51 | 2026-01-20
للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
23:47 | 2026-01-20
في ظل توقعات بزيادة مخزونات الخام الأميركية... انخفاض أسعار النفط
16:10 | 2026-01-20
التضخم السنوي في السعودية يرتفع بنسبة 2% خلال عام 2025
15:35 | 2026-01-20
بسبب غزة.. الأسواق الأوروبية تشطب المنتجات الإسرائيلية من قوائمها
13:43 | 2026-01-20
خسائر قوية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بسبب تهديدات ترامب الجمركية
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 09:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 09:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
21/01/2026 09:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24