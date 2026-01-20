تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

رسوم ترامب الجمركية.. سلاح تفاوضي يتحول إلى "ضريبة" على الأمريكيين

Lebanon 24
20-01-2026 | 23:00
A-
A+
رسوم ترامب الجمركية.. سلاح تفاوضي يتحول إلى ضريبة على الأمريكيين
رسوم ترامب الجمركية.. سلاح تفاوضي يتحول إلى ضريبة على الأمريكيين photos 0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة صادرة عن معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، ونشرتها وكالة "بلومبيرغ"، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تحولت إلى "ضريبة استهلاك" يتحملها المواطن والشركات الأمريكية، بدلاً من أن تكون أداة ضغط مالي على الشركاء التجاريين الأجانب.

انتقال العبء إلى الداخل

فندت الدراسة الخطاب السياسي القائل بأن المصدرين الأجانب هم من يتحملون تكلفة الرسوم، حيث أظهرت البيانات الرقمية أن المستوردين الأمريكيين وعملاءهم المحليين يدفعون "تقريباً بالكامل" قيمة هذه التعريفات. ووفقاً للنتائج، فإن الشركات الأجنبية لم تتحمل سوى 4% فقط من العبء المالي، بينما نُقلت الـ 96% المتبقية مباشرة إلى المشتري داخل الولايات المتحدة.

ضريبة استهلاك بـ 200 مليار دولار

وصف الباحثون هذه الرسوم بأنها تعمل "كضريبة استهلاك غير معلنة"، مشيرين إلى أن الزيادة في إيرادات الجمارك الأمريكية، والتي بلغت نحو 200 مليار دولار، جرى اقتطاعها فعلياً من ميزانيات الأسر والشركات الأمريكية.
 
وأكد التقرير أن المصدرين الأجانب لم يخفضوا أسعارهم استجابة لهذه الزيادات، بل حافظوا على هوامش ربحهم، مما وضع تجار التجزئة في أمريكا أمام خيارين: إما رفع الأسعار على المستهلك أو تقليص أرباحهم الخاصة.

نماذج دولية: تراجع الكميات وثبات الأسعار

سلطت الدراسة الضوء على حالات محددة مثل البرازيل والهند، حيث واجهت صادراتهما رسوماً وصلت إلى 50%. وأثبتت النتائج أن المصدّرين في هذين البلدين لم يقدموا تنازلات سعرية ملحوظة بالدولار، بل عمدوا إلى إعادة توجيه بضائعهم نحو أسواق بديلة. وخلص الباحثون إلى أن التكيف مع الرسوم يحدث عبر "تراجع أحجام التجارة" لا عبر خفض الأسعار، مما يفرغ السياسة الحمائية من هدفها المعلن بتحميل الخارج كلفة النزاع التجاري.

