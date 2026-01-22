مع انحسار التوترات الجيوسياسية.. تراجع أسعار الذهب

هبطت أسعار النفيسة اليوم الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة ‍بعد تراجع الرئيس الأميركي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة ومقترحاته بضم ‍غرينلاند بالقوة، في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضاً.



ونزل في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4799.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:36 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.



وهبطت ⁠العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.6% إلى 4806.60 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة " ".

