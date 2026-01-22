تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
مع انحسار التوترات الجيوسياسية.. تراجع أسعار الذهب
Lebanon 24
22-01-2026
|
01:04
هبطت أسعار
المعادن
النفيسة اليوم الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة بعد تراجع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة ومقترحاته بضم غرينلاند بالقوة، في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضاً.
ونزل
الذهب
في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4799.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:36 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.6% إلى 4806.60 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة "
رويترز
".
تابع
