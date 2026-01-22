تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
لأول مرة في التاريخ.. الذهب يصل إلى 4900 دولار للأونصة
Lebanon 24
22-01-2026
|
13:17
photos
استمرت أسعار
الذهب
بالصعود، ووصلت الاسعار لاول مرة إلى مستوى تاريخي يوم الخميس، متجاوزة مستوى 4,900 0 دولار للأونصة.
وفقاً لبيانات السوق، كان ارتفاع المعدن الثمين مدفوعاً بشكل أساسي بتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي عبر
الأسواق العالمية
.
كما ساهم ضعف الدولار في زخم الذهب التصاعدي، مما جعل السلعة أكثر
جاذبية
لحاملي العملات الأخرى.
ويمثل هذا السعر القياسي أحدث ذروة في قيمة الذهب مع استمرار المستثمرين في البحث عن أصول الملاذ الآمن خلال فترات عدم الاستقرار العالمي. (investing)
