لأول مرة في التاريخ.. الذهب يصل إلى 4900 دولار للأونصة

استمرت أسعار بالصعود، ووصلت الاسعار لاول مرة إلى مستوى تاريخي يوم الخميس، متجاوزة مستوى 4,900 0 دولار للأونصة.



وفقاً لبيانات السوق، كان ارتفاع المعدن الثمين مدفوعاً بشكل أساسي بتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي عبر .



كما ساهم ضعف الدولار في زخم الذهب التصاعدي، مما جعل السلعة أكثر لحاملي العملات الأخرى.



ويمثل هذا السعر القياسي أحدث ذروة في قيمة الذهب مع استمرار المستثمرين في البحث عن أصول الملاذ الآمن خلال فترات عدم الاستقرار العالمي. (investing)





