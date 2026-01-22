النفط يتراجع مع بوادر تقدم دبلوماسي في أوكرانيا

تراجعت أسعار بعد أن أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إمكانية عقد اجتماعات ثلاثية مع وروسيا.

وانخفض خام برنت لتسليم مارس بنسبة 1.9% مسجلاً 64.01 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط دون حاجز 60 دولارًا يوم الخميس.

ويُنظر لأي تقدم في الأزمة على أنه قد يؤدي إلى إنهاء الحرب الروسية في ، مما يسهم في تقليل اضطرابات الإمدادات وإنهاء المفروضة على النفط الروسي في سوق عالمي قد يشهد فائضًا في المعروض، ما يقلل من العلاوة الجيوسياسية التي كانت قائمة منذ فترة.

وأظهرت بيانات حكومية أميركية ارتفاع مخزونات النفط الأسبوع الماضي بمقدار 3.6 ملايين برميل، إلى جانب زيادة كبيرة في مخزونات الوقود، ما يعكس وفرة المعروض.

كما تقترب كازاخستان من رفع قيود على الصادرات استمرت لأسابيع، بالتزامن مع اقتراب أعمال الإصلاح في منشأة رئيسية لتحميل النفط على البحر الأسود من الاكتمال.

وعلى الرغم من استمرار توقف الإنتاج في حقل تنغيز العملاق، يتراجع تراكم الشحنات في محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين.

عودة الإمدادات الفنزويلية

تشهد الأسواق العالمية أيضًا عودة الإمدادات الفنزويلية، بينما أعادت شركة التكرير الهندية ريلاينس إندستريز شراء الخام الروسي مع تحديد مواعيد تسليم في فبراير ومارس.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية 2026 نتيجة اضطرابات في وتعطل شحنات النفط من كازاخستان.

كما قدمت وكالة الطاقة الدولية دعمًا محدودًا للأسعار يوم الأربعاء، بعد رفعها تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط، مع الإبقاء على توقعها بفائض كبير في المعروض خلال العام.

وتلقى الخام أيضًا دفعة مؤقتة بعد تصريح الرئيس الأميركي ترمب بالتراجع عن فرض رسوم جمركية على بشأن غرينلاند، ما أزال التهديد باندلاع حرب تجارية.

وأشار أولي سلوت هانسن، الاستراتيجي لدى ساكسو بنك في كوبنهاغن، إلى أن "الضغط الجيوسياسي قد خف بعض الشيء"، مضيفًا أن استمرار بعض المخاطر على الإمدادات، إلى جانب زيادة الطلب في الولايات المتحدة نتيجة الطقس البارد، يعني أن الأسعار من المرجح أن "تحافظ على استقرارها".