إقتصاد

الصين توسع استثماراتها في مصر بملياري دولار

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:00
الصين توسع استثماراتها في مصر بملياري دولار
الصين توسع استثماراتها في مصر بملياري دولار photos 0
أعلنت مجموعة "شينغ فا" الصينية للكيماويات عزمها ضخ استثمارات تصل إلى ملياري دولار لتنفيذ مشروع متكامل للبحث عن خام الفوسفات واستخراجه، إلى جانب إنتاج مجموعة من المنتجات عالية الجودة في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع وفد من المجموعة برئاسة تشينغ يالي، رئيس المجموعة، التي تُعد من أكبر منتجي الكيماويات الفوسفورية في العالم، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، الخميس.

وضم الوفد ما وايبين، المدير العام لمنطقة إفريقيا، والمهندس ياسر حسني، رئيس شركة أكسيس الشريك المحلي للمجموعة الصينية في مصر، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وأشار وزير البترول إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم من خلال فرق العمل المختصة، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم، يعقبها اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لبدء المشروع، مؤكدًا أن الوزارة تولي أهمية خاصة لجذب الشركات المتقدمة تكنولوجيًا للمساهمة في بناء قاعدة صناعية قوية وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية.

من جانبهم، أعرب مسئولو مجموعة "شينغ فا" عن اهتمامهم الكبير بدخول السوق المصرية وضخ استثمارات في مجالي التعدين والكيماويات المتخصصة، مشيدين بالتطور الملحوظ في مناخ الاستثمار والحوافز المشجعة.

وأكد الوفد أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو استكشاف فرص التعاون ووضع أسس لشراكة استراتيجية، تهدف إلى نقل الخبرات الفنية المتقدمة وتوطين صناعات حيوية داخل الاقتصاد المصري، لافتين إلى أن المشروع المزمع تنفيذه بمنطقة المثلث الذهبي سيقام على ثلاث مراحل ويشمل الصناعات القائمة على خام الفوسفات، إضافة إلى أعمال البحث والاستخراج.

شراكة استراتيجية

وزارة البترول

المدير العام

مذكرة تفاهم

الصينية

المصرية

الثروة

مصرية

