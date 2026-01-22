كيف تحوّلت نظارات ماكرون في دافوس إلى مكسب بملايين الدولارات؟

عزّزت شركة iVision Tech قيمتها السوقية بحوالى 4.1 مليون دولار، عقب ظهور مرتدياً نظارة شمسية من علامة Henry Jullien خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن النظارة التي ظهر بها هي من طراز Pacific S 01 Double Gold، ويبلغ سعرها نحو 659 . وقال رئيس الشركة، ستيفانو فولشير، إن ماكرون يمتلك هذه النظارة منذ عام 2024، بعدما تلقاها كهدية دبلوماسية خلال قمة مجموعة العشرين، قبل أن يشتري لاحقاً زوجاً ثانياً منها.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن ارتداءه للنظارة جاء لإخفاء نزيف بسيط تحت الملتحمة في عينه اليمنى.

وفي السياق ذاته، انتشرت صور ماكرون على نطاق واسع عبر ، مرفقة بتعديلات ساخرة تحاكي ملصقات أفلام شهيرة، فيما علّق الرئيس الأميركي بسخرية متسائلاً عن سبب ارتداء النظارة.

وذكرت صحيفة الغارديان أن الاهتمام المفاجئ بالنظارة أدى إلى تعطل الموقع الإلكتروني لشركة Henry Jullien معظم اليوم، في مؤشر على التأثير التجاري السريع لإطلالة ماكرون.

وتُصنّع نظارات Henry Jullien يدوياً منذ عام 1921 في مصنع صغير شمال جنيف يضم نحو 10 موظفين فقط، بإنتاج سنوي محدود يقارب ألف قطعة من الطراز ذاته، وتعتمد الشركة تقنية ترصيع بدلاً من الطلاء التقليدي.