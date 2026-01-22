تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

كيف تحوّلت نظارات ماكرون في دافوس إلى مكسب بملايين الدولارات؟

Lebanon 24
22-01-2026 | 16:33
A-
A+
كيف تحوّلت نظارات ماكرون في دافوس إلى مكسب بملايين الدولارات؟
كيف تحوّلت نظارات ماكرون في دافوس إلى مكسب بملايين الدولارات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عزّزت شركة iVision Tech الإيطالية قيمتها السوقية بحوالى 4.1 مليون دولار، عقب ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرتدياً نظارة شمسية من علامة Henry Jullien خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن النظارة التي ظهر بها ماكرون هي من طراز Pacific S 01 Double Gold، ويبلغ سعرها نحو 659 يورو. وقال رئيس الشركة، ستيفانو فولشير، إن ماكرون يمتلك هذه النظارة منذ عام 2024، بعدما تلقاها كهدية دبلوماسية خلال قمة مجموعة العشرين، قبل أن يشتري لاحقاً زوجاً ثانياً منها.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن ارتداءه للنظارة جاء لإخفاء نزيف بسيط تحت الملتحمة في عينه اليمنى.

وفي السياق ذاته، انتشرت صور ماكرون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعديلات ساخرة تحاكي ملصقات أفلام شهيرة، فيما علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسخرية متسائلاً عن سبب ارتداء النظارة.

وذكرت صحيفة الغارديان أن الاهتمام المفاجئ بالنظارة أدى إلى تعطل الموقع الإلكتروني لشركة Henry Jullien معظم اليوم، في مؤشر على التأثير التجاري السريع لإطلالة ماكرون.

وتُصنّع نظارات Henry Jullien يدوياً منذ عام 1921 في مصنع صغير شمال جنيف يضم نحو 10 موظفين فقط، بإنتاج سنوي محدود يقارب ألف قطعة من الطراز ذاته، وتعتمد الشركة تقنية ترصيع الذهب بدلاً من الطلاء التقليدي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: لا أنوي التحدث إلى ترامب في دافوس
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون والنظارات الزرقاء... ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترسيم الحدود مع قبرص: مكسب للبنان أم بداية صراع مع سوريا وتركيا؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ربح نصف مليون دولار.. راهن على مادورو قبل الجميع وكسب الرهان
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكر

دونالد ترامب

الإيطالية

إيمانويل

دبلوماسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-22
Lebanon24
14:22 | 2026-01-22
Lebanon24
13:30 | 2026-01-22
Lebanon24
13:23 | 2026-01-22
Lebanon24
13:17 | 2026-01-22
Lebanon24
12:49 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24