تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بعد تهديد ترامب لإيران.. أسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
22-01-2026
|
23:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
في التداولات الآسيوية يوم الجمعة بعد أن أشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد
إيران
، مما أثار مخاوف بشأن المزيد من اضطرابات الإمدادات في
الشرق الأوسط
.
وعلى الرغم من تسجيل بعض الخسائر في الجلسات السابقة، كان النفط الخام متجهًا نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وسط توقعات بتحسن الطلب ومع تسعير الأسواق لعلاوة مخاطر أكبر على اضطرابات الإمدادات المحتملة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
وبالارقام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار بنسبة 0.9% إلى 64.62 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط بنسبة 0.9% إلى 59.89 دولار للبرميل. (investing)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط ترتفع بعد إعلان ترامب حصارًا على صادرات فنزويلا
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع بعد إعلان ترامب حصارًا على صادرات فنزويلا
23/01/2026 09:47:25
23/01/2026 09:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتقال مادورو...أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات العالمية
Lebanon 24
بعد اعتقال مادورو...أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات العالمية
23/01/2026 09:47:25
23/01/2026 09:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة.. ارتفاع في أسعار النفط
23/01/2026 09:47:25
23/01/2026 09:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط
23/01/2026 09:47:25
23/01/2026 09:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
خام برنت
دونالد
تكساس
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد المعارك.. كيف تتوزع خارطة ثروات سوريا؟
Lebanon 24
بعد المعارك.. كيف تتوزع خارطة ثروات سوريا؟
02:39 | 2026-01-23
23/01/2026 02:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الاونصة قد تصل إلى 6000 دولار.. هذا سبب ارتفاع أسعار الذهب
Lebanon 24
الاونصة قد تصل إلى 6000 دولار.. هذا سبب ارتفاع أسعار الذهب
02:15 | 2026-01-23
23/01/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في لبنان.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في لبنان.. إليكم الجدول الجديد
02:10 | 2026-01-23
23/01/2026 02:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تباطؤ تضخم اليابان.. إعانات حكومية تخفّض الأرقام
Lebanon 24
تباطؤ تضخم اليابان.. إعانات حكومية تخفّض الأرقام
01:05 | 2026-01-23
23/01/2026 01:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
على بعد خطوات قليلة من 5000 دولار.. إليكم أسعار الذهب والفضة
Lebanon 24
على بعد خطوات قليلة من 5000 دولار.. إليكم أسعار الذهب والفضة
23:37 | 2026-01-22
22/01/2026 11:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
02:59 | 2026-01-22
22/01/2026 02:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:39 | 2026-01-23
بعد المعارك.. كيف تتوزع خارطة ثروات سوريا؟
02:15 | 2026-01-23
الاونصة قد تصل إلى 6000 دولار.. هذا سبب ارتفاع أسعار الذهب
02:10 | 2026-01-23
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في لبنان.. إليكم الجدول الجديد
01:05 | 2026-01-23
تباطؤ تضخم اليابان.. إعانات حكومية تخفّض الأرقام
23:37 | 2026-01-22
على بعد خطوات قليلة من 5000 دولار.. إليكم أسعار الذهب والفضة
23:00 | 2026-01-22
الصين توسع استثماراتها في مصر بملياري دولار
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 09:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 09:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 09:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24