Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
إقتصاد

بعد تهديد ترامب لإيران.. أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:50
بعد تهديد ترامب لإيران.. أسعار النفط ترتفع
بعد تهديد ترامب لإيران.. أسعار النفط ترتفع photos 0
ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الجمعة بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، مما أثار مخاوف بشأن المزيد من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من تسجيل بعض الخسائر في الجلسات السابقة، كان النفط الخام متجهًا نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وسط توقعات بتحسن الطلب ومع تسعير الأسواق لعلاوة مخاطر أكبر على اضطرابات الإمدادات المحتملة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

وبالارقام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار بنسبة 0.9% إلى 64.62 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 59.89 دولار للبرميل. (investing)
IOS
Android
