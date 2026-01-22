بعد تهديد ترامب لإيران.. أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار في التداولات الآسيوية يوم الجمعة بعد أن أشار الرئيس الأميركي إلى احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد ، مما أثار مخاوف بشأن المزيد من اضطرابات الإمدادات في .



وعلى الرغم من تسجيل بعض الخسائر في الجلسات السابقة، كان النفط الخام متجهًا نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وسط توقعات بتحسن الطلب ومع تسعير الأسواق لعلاوة مخاطر أكبر على اضطرابات الإمدادات المحتملة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.



وبالارقام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار بنسبة 0.9% إلى 64.62 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط بنسبة 0.9% إلى 59.89 دولار للبرميل. (investing)

